Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca daca liderii de la Bucuresti inchid ochii si intorc spatele Moldovei inseamna ca fac jocul Moscovei.



"Partidul Socialist proRusia NU a reusit sa castige o majoritate suficienta in Parlamentul Republicii Moldova / 'unde-i unul nu-i putere...'

PNL are o relatie politica institutionalizata cu cei din ACUM ( clasati pe locul al doilea) / la fel PSD este partener si are o buna relatie cu PDM ( care este pe locul al treilea) / 'unde-s doi puterea creste' / cred ca este datoria liderilor politici de la Bucuresti sa medieze si sa sprijine formarea la Chisinau a unei coalitii ProEuropa si ProRomania care sa nu lase Republica Moldova in mainile Rusiei!

Daca liderii politici de la Bucuresti sunt responsabili fata de soarta romanilor de pe ambele maluri ale Prutului ar trebui sa inceapa chiar de azi acest efort cu adevarat de importanta nationala/ daca inchid ochii si intorc spatele Moldovei inseamna ca fac jocul Moscovei ( Sputnik o sa ii laude iar - asa cum face de peste 1 an)!

ProRomania este ProMoldova/ trebuie sa ne pese, trebuie sa ne implicam!", a scris Victor Ponta pe Facebook.