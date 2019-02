Sportul este o modalitate excelenta ca sa-ti mentii sanatatea, sa te simti mai plin de energie si sa iti sculptezi corpul asa cum doresti. Unele persoane vad rezultatele imediat ce incep sa mearga la sala de fitness, in timp ce altele au nevoie de mai mult timp pentru a-si atinge obiectivele.



Rapiditatea cu care ajungi la rezultatele dorite depinde insa de mai multi factori. Alimentatia zilnica, efortul depus la sala, modul in care iti construiesti antrenamentele si consecventa sunt esentiale, indiferent de telurile pe care ti le-ai propus. Daca te numeri printre cei care au sentimentul ca nu obtin cele mai bune rezultate de pe urma antrenamentelor la sala, iata cateva sfaturi care te pot ajuta sa iti eficientizezi efortul depus:

Ai grija mai mare la alimentatie

Fara odihna si o alimentatie corespunzatoare, corpul tau nu va reusi sa faca fata efortului de la sala. In momentul in care incepi sa faci sport, nevoile organismului tau se schimba si s-ar putea sa observi ca, desi aveai si inainte o dieta echilibrata, trebuie sa faci unele modificari. Indiferent ca vrei sa slabesti sau sa iti cresti masa musculara, alimentatia ta trebuie sa fie adaptata efortului depus la sala. De exemplu, vei avea nevoie de mult mai multe proteine pentru a-ti ajuta muschii sa se refaca si sa creasca.

Un studiu publicat in 2015 de Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism arata ca ne luam, in medie, 25% din caloriile zilnice din proteine. Asta inseamna ca la o dieta de 2.000 de calorii pe zi mancam in jur de 125 de grame de proteine. American College of Sports Medicine recomanda, pentru cresterea masei musculare, consumul intre 1,2 si 1,7 grame de proteine pentru fiecare kilogram din greutatea noastra.

Multe persoane care incep sa tina cont de aceasta regula constata insa ca este foarte dificil sa iti iei necesarul de proteine doar din mesele zilnice. De aceea, multi dintre cei care fac sport in mod regulat includ in alimentatia lor si whey protein, un concentrat natural din proteina din zer. Eficienta ridicata a proteinei din zer, precum si cei trei aminoacizi esentiali - leucina, izoleucina si valina - contribuie din plin la refacerea musculaturii, la cresterea masei musculare si poate ajuta si la ameliorarea durerilor musculare.

Stabileste-ti niste obiective clare

Tine evidenta progreselor

Sa mergi la sala doar pentru a te mentine in forma suna bine in teorie, insa in practica este o formulare mult prea vaga, lipsita de niste rezultate concretete pe care speri sa le obtii. De aceea, este bine sa te gandesti de la bun inceput ce ai vrea sa schimbi la corpul tau sau cum ti-ai dori sa il sculptezi. Acest lucru te va ajuta sa iti organizezi mult mai eficient antrenamentele si sa iti faci un program la sala care sa te ajute sa iti atingi obiectivele.Sportul este o forma de stres asupra muschilor, la care ei se adapteaza in timp. Insa atunci cand ridici aceleasi greutati saptamani la rand, fara sa progresezi, corpul tau se va adapta la antrenamentul respectiv, iar rezultatele la care speri se vor lasa asteptate.

In schimb, incearca sa tii o evidenta a fiecarei sedinte de sport: durata, exercitii, repetari, greutatile ridicate. Astfel, iti va fi mai usor sa avansezi, treptat, pe masura ce corpul tau se adapteaza. De asemenea, o greseala pe care multi incepatori o fac este aceea de a repeta aceleasi exercitii de fiecare data cand merg la sala. Un antrenament variat este cheia spre a-ti atinge mai rapid obiectivele, asa ca incearca sa incluzi mai multe tipuri de exercitii si sa lucrezi pe grupe musculare.

Aloca-ti suficient timp

Odihneste-te suficient

In general, dureaza cateva saptamani pana sa vezi primele rezultate ale antrenamentelor tale la sala. Mai ales in cazul persoanelor care nu au facut sport inainte, acest timp poate parea o eternitate si ii poate face sa se simta lipsiti de motivatie si astfel sa renunte la mersul la sala, convinsi ca asupra lor nu are efecte. Insa cat timp esti constant, perseverent si te asiguri ca antrenamentul tau este suficient de solicitant, rezultatele vor veni si ele. Este important sa iti dai destul timp si sa nu te astepti sa vezi rezultate peste noapte. Daca ai dubii cu privire la antrenamentul tau sau la dieta, o discutie cu un antrenor profesionist de fitness ar putea sa iti lamureasca multe dileme. In special in cazul incepatorilor, un antrenor personal te poate ajuta sa inveti sa executi corect exercitiile, astfel incat sa nu iti afectezi oasele, articulatiile sau tendoanele, sa mananci corect si sa ai un antrenament complet, personalizat pentru obiectivele tale, dar si pentru rutina ta zilnica.Cei care nu dorm destul pe timpul noptii au un nivel mai scazut de energie, iar asta se vede din plin in randamentul lor in sala de fitness. Daca esti obosit, organismul tau nu functioneaza la parametri normali. S-ar putea sa observi ca nu poti ridica greutati pe care cu cateva zile in urma le ridicai fara mare efort, ca organismul tau nu rezista la fel de bine la antrenamentele cardio sau ca ai dureri musculare inexplicabile. Muschii au nevoie de odihna pentru a se repara, iar acest lucru se face printr-o odihna corespunzatoare, precum si prin zilele de pauza dintre antrenamentele solicitante.