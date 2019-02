Sesiunile de realitate virtuala au ajutat mai multi copii cu autism sa isi invinga temerile, in 45% dintre cazurile studiate fobiile fiind eliminate dupa sase luni de tratament, conform rezultatelor unei cercetari efectuate in Marea Britanie, citata vineri de Press Association.



Sofisticata ''Blue Room'' (Camera Albastra), dezvoltata cu ajutorul Universitatii Newcastle, le permite specialistilor sa creeze un mediu sigur in care pacientii, asistati de un terapeut, au ocazia sa se confrunte cu diverse scenarii si cu propriile temeri.

Echipa de cercetatori a creat medii virtuale, care nu necesita utilizarea unor ochelari speciali, concepute special pentru abordarea anumite fobii, precum frica de viespi, de lifturi, de intuneric, de zbor, de papusi, de baloane, de transportul public, de scoala sau de intrarea in incaperi.

Copilul utilizeaza o unitate de control iPad cu ajutorul careia parcurge un scenariu si ramane in deplin control asupra situatiei.

''Blue Room'' se afla in comitatul Durham si a fost creata cu ajutorul universitatii de specialistii in tehnologie de la Third Eye NeuroTech.

Studiul, publicat in Journal of Autism and Developmental Disorders, a descoperit ca 45% dintre pacientii tineri au beneficiat de pe urma tratamentului sase luni dupa inceperea acestuia, scrie Agerpres.



Universitatea Newcastle a desfasurat un studiu clinic randomizat controlat in care au fost implicati 32 de copii cu autism, cu varste cuprinse intre 8 si 14 ani.

Jumatate dintre acestia au fost tratati imediat in ''Blue Room'', iar cealalta jumatate a actionat ca grup de control si a primit tratamentul sase luni mai tarziu.

Dupa incheierea tratamentului si cu ajutorul parintilor, copiii au fost ulterior introdusi in scenariul de care se temeau in lumea reala.

Potrivit cercetarii, la doua saptamani dupa tratament, patru dintre primii 16 copii (25%) au raspuns la tratament si au putut gestiona o anumita fobie. Efectul s-a mentinut, in total sase copii prezentand o imbunatatire la sase luni dupa tratament (38%). In cazul unuia dintre ei fobia s-a inrautatit.

In ceea ce priveste grupul de control, cinci dintre pacientii care nu au beneficiat de tratament au prezentat o inrautatire a simptomelor in perioada de sase luni pana la introducerea in ''Blue Room''. Dupa ce au primit tratamentul, 40% dintre copii au prezentat semne de imbunatatire dupa doua saptamani. Dupa sase luni procentul a crescut la 45%.

Tratamentul functioneaza si in cazul unor adulti cu autism

Un studiu efectuat separat a demonstrat de asemenea in premiera ca tratamentul functioneaza si in cazul unor adulti cu autism, noteaza Press Association.

Un baiat in varsta de 11 ani care era ingrozit de caini si manifesta simptome de isterie la vederea unui astfel de animal, a reusit sa se recupereze prin aceasta tehnica, iar in prezent familia sa detine un exemplar de terrier.

De asemenea, tratamentul a ajutat o persoana in varsta de 26 de ani, proaspata absolventa a unei universitati, sa isi invinga fobia de usi si de coridoare lungi.



''Vietile multor copii si a membrilor familiilor acestora sunt guvernate de anxietate in incercarea de a evita situatiile ce pot declansa temerile sau fobiile'', a explicat profesor Jeremy Parr, conducatorul studiului.

Se estimeaza ca fobiile afecteaza aproximativ 25% dintre copiii diagnosticati cu autism.