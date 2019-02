Un barbat din orasul Arad si-a omorat sotia, in noaptea de duminica spre luni, injunghiind-o de mai multe ori, apoi s-a sinucis, aruncandu-se in gol de la etajul 9 al blocului in care locuia.



In urma unui apel la 112, politstii au ajuns la fata locului si au gasit o femeie in varsta de 38 de ani injunghiata de aproximativ 30 de ori, iar sotul acesteia a fost gasit mort langa bloc, dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul noua, scrie Digi24. Din primele cercetari reiese ca, pe fondul geloziei, barbatul, in varsta de 40 de ani, si-a injunghiat sotia cu un cutit de bucatarie, iar apoi a incercat sa se sinucida cu acelasi cutit, in cele din urma aruncandu-se de la etaj. In momentul scandalului, in apartament se afla si copilul celor doi soti, care urmeaza sa fie consiliat de specialisti.

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×