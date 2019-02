Jandarmeria Bucuresti a precizat ca pentru organizarea manifestatiei din Piata Victoriei nu au fost respectate conditiile legii adunarilor publice in vigoare.

"Pentru organizarea acestei manifestatii nu au fost respectate conditiile legii adunarilor publice in vigoare aceasta fiind anuntata pe retelele de socializare, in mediul online si in mass-media. Jandarmeria Capitalei va asigura ordinea si linistea publica si va lua toate masurile pe care le considera necesare, astfel incat sa previna incidentele care ar putea tulbura ordinea publica pe timpul desfasurarii acestei manifestatii. Vom face toate eforturile astfel incat activitatea fireasca a institutiilor publice, folosirea drumurilor precum si celelalte activitati cotidiene sa nu fie afectate sau efectul sa fie unul limitat", a precizat Jandarmeria, potrivit News.ro.

Jandarmeria a mentionat ca in spatiul public au circulat mai multe informatii si stiri false cu privire la numarul de jandarmi angrenati in aceasta misiune, cu scopul de a crea emotie si a creste gradul de tensiune in randul celor interesati sa participe la aceasta manifestatie.

"Infirmam, inca o data, aceste stiri! Recomandam participantilor sa respecte indicatiile si recomandarile fortelor de ordine aflate in dispozitiv, iar pentru a nu exista nici un fel de evenimente negative, modul de manifestare trebuie sa ramana unul pasnic si fara incalcarea normelor legale!", mai arata Jandarmeria.