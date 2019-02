Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca cere public demisia ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, pentru modul in care a gestionat problema spitalelor regionale de urgenta.

"Solicit public demisia doamnei ministru Sorina Pintea, ca urmare a incapacitatii acesteia de a gestiona in mod eficient problema spitalelor regionale de urgenta. Ii atrag atentia doamnei Sorina Pintea ca, prin aceasta abordare pe care o are astazi, Romania risca sa piarda si cele 150 de milioane de euro pe care ii avem astazi pusi in dreptul spitalelor regionale de urgenta si pe care domnia sa doreste sa-i utilizeze in zona studiilor de fezabilitate", a spus Daniel Buda, potrivit Agerpres.

El a mai spus ca ii cere Sorinei Pintea ca inainte de a demisiona din functia de ministru sa transfere catre consiliile judetene responsabilitatea construirii respectivelor spitale regionale de urgenta.