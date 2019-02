Consilierul politic al ambasadei SUA, David Schlaefer, avertizeaza ca sunt foarte preocupati de incercarile Rusiei in Romania de a crea, prin propaganda, divizari la nivelul societatii pentru a slabi tara, relatia cu SUA si alti parteneri europeni, pentru a slabi afilierea Bucurestiului la NATO si UE.

"Suntem foarte preocupati de incercarile Rusiei in Romania de a crea un fel de idee, prin propaganda, cu ajutorul platformelor traditionale, ca Sputnik si altele, dar si prin video-uri care devin virale, dar nu sunt atribuite nimanui, postari virale pe retelele de socializare, care sunt facute ca sa slabeasca Romania, ca tara, de a crea divizari la nivelul societatii romanesti si in mod special, sa creeze separare de perceptii intre Romania si partenerii ei din Vest, sa slabeasca relatia transatlantica dintre Romania si SUA, dar si sa slabeasca afilierea Romaniei cu alti membri UE, ca tara membra, chiar si cu NATO, si sa faca aceste lucruri in interesul politicii externe a Moscovei, ca opozitie la interesul legitim al Romaniei. Cred ca este un exemplu concret al felului in care tindem sa vedem aceste lucruri.

In timp real, putem vedea eforturile Rusiei de a manipula alegeri si asta nu inseamna ca se vor stradui sa aleaga un anume candidat, ci inseamna sa creeze mai multa diviziune in timpul ciclului electoral, sa incerce sa faca oamenii sa fie mai putin increzatori in institutiile lor, in sistemul lor electoral etc. Cred ca am vazut acest lucru in SUA, toata lumea stie asta, a fost o incercare reala din partea Rusiei sa se amestece in alegerile americane si nu era din cauza de un anume candidat, ci pentru a face intregul sistem pe care il avem sa fie pus sub semnul intrebarii astfel incat increderea Americii in sistemul electoral sa se erodeze. Deci, acesta este doar un exemplu de strategie in timp real pe care Rusia o are", a declarat David Schlaefer, intr-un interviu acordat la Digi24, citat de Hotnews.ro.