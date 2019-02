Un tanar in varsta de 21 de ani, suspectat ca a provocat un incendiu intr-un apartament din municipiul Buzau, in urma caruia prietena sa a fost gasita carbonizata, a fost retinut, sambata, sub acuzatia de omor calificat.

Potrivit unor surse judiciare, tanarul ar fi marturisit ca s-a certat cu prietena sa vineri noaptea, dupa care a pus benzina si a dat foc apartamentului. Cosmin Dan, suspect de omor calificat in cazul tinerei de 21 de ani care a fost găsită carbonizată în propriul apartament de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu din Buzău a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Potrivit adevarul.ro, el a recunoscut ca a incendiat intentionat apartamentul. Fata a fost batuta si incendiata Potrivit Potrivit Adevarul , Valentina Nica locuia singura in Buzau, intr-un apartament pe care parintii i-l cumparasera in urma cu trei ani. Vineri seara, in locuinta fetei a avut loc o petrecere, la care au participat mai multe persoane, printre care s-a aflat si fostul iubit al fetei de 21 de ani. Intre cei doi a inceput o cearta, acesta din urma reprosandu-i Valentinei ca incearca sa ii destrame relatia cu actuala iubita. Ulterior, pe fondul consumului de alcool, el a inceput sa o loveasca pe tanara pana cand a lasat-o inconstienta, apoi si-a sunat sunat un prieten si l-a rugat sa ii aduca un bidon de benzina. Cosmin Dan a stropit apartamentul cu benzina, apoi l-a incendiat si a plecat din locuinta. Valentina Nica a murit in urma unui stop cardio-respirator provocat de intoxicatia cu monoxid de carbon. concluzia medicilor fiind ca aceasta respira cand criminalul a dat foc apartamentului.

Parintii Valentinei sunt despartiti, iar mama ei munceste in Italia.



Un incendiu violent a izbucnit , sambata dimineata, intr-un apartament situat la etajul al noualea al unui bloc din zona centrala a municipiului Buzau. Circa 30 de persoane au fost evacuate din imobil, o tanara de 21 de ani fiind gasita carbonizata. "Incendiul a fost anuntat de catre vecini, la fata locului s-au deplasat trei echipaje de stingere, un echipaj de prim ajutor si o autospeciala de interventie la inaltime, acesta din urma neputand fi folosita din cauza configuratiei zonei", a declarat pentru Agerpres. purtatorul de cuvant al ISU Buzau, George Cretu. Incendiul s-a manifestat cu flacara si degajare intensa de fum, dupa localizare fiind identificata o victima carbonizata, a precizat sursa citata.

