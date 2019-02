Ordinul ministrului Educatiei privind structura anului scolar 2019-2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, iar potrivit acesteia cursurile incep in 9 septembrie si se incheie in 12 iunie.

Pentru profesori, anul scolar 2019-2020 incepe pe 1 septembrie si se incheie pe 31 august, avand 35 de saptamani. Pentru elevi, cursurile incep pe 9 septembrie si se incheie in 12 iunie. Elevii de clasa a VIII-a vor incheia cursurile in 5 iunie, iar cei de clasa a XII-a si a XIII-a seral si frecventa redusa vor incheia cursurile in 29 mai. Anul scolar nu va mai fi la fel de fragmentat ca pana acum. Astfel, semestrul I se va incheia in 20 decembrie, cand incepe vacanta de iarna. In saptamana 26 noiembrie octombrie - 3 noiembrie, prescolarii si copiii din clasele primare vor avea vacanta. Semestrul al II-lea incepe in 13 ianuarie si se incheie in 12 iunie, iar vacanta de primavara va fi in perioada 4-21 aprilie. Programul „Scoala altfel” se va desfasura in perioada 7 octombrie 2019 - 20 mai 2020, pe o perioada de cinci zile lucratoare, care sa nu coincida cu aceea a tezelor, informeaza News.ro.

