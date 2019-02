Peste 10 kilograme de cocaina si ecstasy au fost confiscate de politistii antidrog, sub coordonarea procurorilor DIICOT, in urma unei operatiuni internationale pentru destructurarea unei grupari infractionale ce distribuia cantitati mari de drog, in special in cluburile de noapte din Bucuresti.

"Este vorba despre cea mai mare cantitate de droguri de mare risc confiscata de Politia Romana, intr-o singura operatiune, in anul 2018", mentioneaza IGPR intr-un comunicat transmis sambata Agerpres. Potrivit sursei citate, actiunea a demarat la jumatatea lunii iulie 2018, in urma datelor primite de la autoritatile germane care, la un control de rutina a unui autocar ce apartinea unei firme de transport persoane, ce opera pe ruta Rotterdam-Bucuresti, au descoperit si confiscat un colet ce continea peste 3 kilograme de droguri de mare risc. "Toata aceasta cantitate ar fi fost destinata unei grupari infractionale ce distribuia cantitati mari de droguri pe raza municipiului Bucuresti, in special in cluburile de noapte", precizeaza politistii. Ulterior, arata IGPR, la data de 11 august 2018, politistii antidrog, impreuna cu politistii din cadrul Politiei de Frontiera Nadlac, au efectuat un control la acest punct de trecere a granitei si au descoperit peste 7 kilograme de comprimate ecstasy (aproximativ 15.000 de comprimate) asupra unui membru al gruparii, drogurile fiind confiscate, iar cel in cauza retinut si condus pentru audieri la sediul DIICOT - Structura Centrala. "O zi mai tarziu, au fost efectuate 2 perchezitii domiciliare si au fost realizate 3 actiuni de prindere in flagrant, in Bucuresti si Constanta. Cinci persoane au fost conduse pentru audieri la sediul central DIICOT", precizeaza sursa citata. Membrii gruparii nu intrau in contact cu clientul, folosindu-se de diferite metode pentru a distribui drogurile "Modul de operare al gruparii: pe tot parcursul livrarii, vanzatorul si clientul nu ar fi intrat in niciun moment in contact. Dealer-ul ar fi inchiriat o camera de hotel, ar fi amplasat marfa, ar fi anuntat clientul telefonic, ulterior acesta, cu dublura cheii, reusind sa intre in posesia drogurilor. Mai mult decat atat, membrii gruparii ar fi comandat chiar inscriptionarea comprimatelor de ecstasy, prin aplicarea unui logo, astfel incat viitorii clienti, majoritatea cei care ar fi frecventat cluburile de noapte, sa cunoasca sursa de la care ar fi achizitionat pastilele si calitatea acestora", explica politistii. ", explica politistii. In urma administrarii probatoriului, cinci persoane au fost arestate preventiv, iar una a fost plasata sub control judiciar, arata sursa mentionata "In total, au fost confiscate 10 kilograme de comprimate ecstasy si 1 kilogram de cocaina, fiind indisponibilizate, in urma perchezitiilor si a actiunilor in flagrant, doua autoturisme si 800 de euro", mentioneaza oamenii legii. IGPR informeaza ca la data de 1 februarie, procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a membrilor gruparii, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic international de droguri de mare risc, trafic de droguri de mare risc si tentativa la infractiunea de talharie.

