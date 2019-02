Vremea nu este inca cea mai buna pentru drumetii, mai ales daca esti la categoria de amator Totusi, nu este prea devreme sa-ti faci lista cu ce sa iti iei in bagaj la munte, in special cateva gadgeturi pentru drumetii, care sa-ti faca iesirea mai placuta.





Pe principiul „fa-ti iarna car si vara sanie”, pregateste din timp lucrurile pe care sa le iei in bagaj la munte. Avem pentru tine cateva sugestii de gadgeturi pentru drumetii, care sa iti fie insotitoare de incredere in vacanta.

Ce sa iti iei in bagaj la munte - dispozitiv pentru tantari

Gadgeturi pentru drumetii - Smartwatch Garmin Fenix 5 Sapphire

Camera video GoPro Hero 5

Ce sa iti iei in bagaj la munte - Lampa solara

Sistem pentru observarea naturii

Dispozitivele ThermaCELL sunt printre cele mai eficiente repelente portabile pentru tantari. ThermaCELLMosquito Repellent Appliances asigura o zona de aproximativ 21 m patrati de protectie impotriva tantarilor si a altor insecte care se hranesc cu sange. A fost pe lacurile din Romania si in zone precum mlastinile Floridei. Vaporii degajati nu au miros si sunt invizibili. Nu sunt toxici pentru oameni sau animale de companie. Trebuie sa luati cu voi in bagaj la munte acest dispozitiv pentru tantari, ca insectele sa nu va strice vacanta. Dispozitivul repelent portabil poate fi cumparat de aici. Toate modelele Fenix 5 includ tehnologia Elevate de masurare a pulsului la incheietura, pentru informatii despre caloriile arse. Functia FTP si Pragul lactic va ajuta sa evaluati nivelul real de performanta in timp ce pedalati sau alergati. Fiecare dispozitiv Fenix 5 combina pozitionarea GPS/GLONASS, dispune de senzori avansati si ofera date despre altitudine, schimbarea vremii sau presiunii aerului. Busola electronica va indica directia, indiferent daca va deplasati sau nu. Smartwatch-ul afiseaza notificari cand ati primit e-mailuri, mesaje text si alerte. Gadgetul Garmin Fenix 5 Sapphire poate fi achizitionat de aici Lista gadgeturilor pentru drumetii este completata de un GoPro. Puteti previzualiza si cauta fotografii, schimbati setari si modificati imagini cu o simpla atingere de ecran. Camera este rezistenta la apa pana la o adancime de 10m fara carcasa. Are functia de control vocal, pentru comenzi simple. Cu o singura apasare a butonului de declansare a camerei si inregistrarea incepe in mod automat. HERO5 poate captura clipuri tinut in mana la o calitate foarte buna, dar si montat pe echipamentul preferat. Camera video GoPro Hero 5 poate fi cumparata de aici Acesta lampa este ideala pentru vacante, drumetii, camping, pescuit, pentru ca se reincarca la lumina zilei sau la USB. Lampa solara pentru drumetii beneficiaza si de functia de Power Bank cu care va puteti incarca telefonul sau alte gadgeturi (are mufa USB), chiar si pe modul solar. Are o durata de viata a led-ului de 50.000 de ore, cu durata de incarcare cu energie solara de 8 ore. Puteti comanda lampa solara cu functie de baterie externa de aici Daca sunteti pasionati de pasari si animale atunci cand mergeti in drumetii, ati putea lua cu voi in bagaj pe munte si sistemul electronic pentru observarea naturii Nature Observer, care are casti incluse si monoclu cu putere de marire 8X. Acesta este ideal pentru studierea naturii, cu functii de observare a naturii, inregistrare si redare. Dispozitivul observa pasari si animale cu o marire de 8 ori, asculta sunete pe distante de pana la 100 metri si permite inregistrarea digitala a sunetului. Sistemul pentru observarea naturii este la reducere si poate fi cumparat de aici