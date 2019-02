Pentru 2019, organizatorii festivalului Untold pregatesc editia aniversara de cinci ani, la care deja si-au anuntat prezenta cativa artisti.



Untold aduce in acest an la Cluj-Napoca, pe cele 9 scene amplasate in perimetrul festivalului, peste 200 de artisti internationali.

Primii artisti anuntati in line-up-ul festivalului Untold sunt: Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US si Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live, informeaza Realitatea.net.

Martin Garrix, DJ-ul care la numai 22 de ani a fost desemnat pentru a doua oara consecutiv numarul 1 in lume de catre revista DJ MAG, revine pe mainstage-ul festivalului Untold.

David Guetta a fost la prima editie a festivalului in 2015 si a ramas impresionat de caldura cu care l-au primit fanii din Romania. Tocmai pentru ca a fost o experienta unica si memorabila pentru el, artistul se reintoarce pe scena principala a festivalului Untold.

Dimitri Vegas & Like Mike sunt deja o traditie pe mainstage-ul Untold atat ei cat si binecunoscutul crowd-control pe care il fac in fiecare an cu participantii la festival.

O alta voce premiata, cea a artistului britanic James Arthur se va auzi live, in vara, la Cluj Napoca. Fanii il vor putea acompania pe artist la atat de cunoscutele piese „Impossible" sau „Say you won't let go".

Cei care nu si-au achizitionat un abonament pentru cea de-a cincea editie a festivalului UNTOLD, care se va avea loc in perioada 1-4 august mai pot cumpara la pretul special de 119 euro plus taxe pana luni, 25 februarie, ora 14.00.