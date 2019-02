Ion Carstoiu, un batran de 77 de ani din comuna Aninoasa, judetul Arges, a donat 10.000 de euro Spitalului Municipal Campulung Muscel. Banii, economiile sale de-o viata, vor fi folositi pentru achizitionarea de echipamente medicale moderne in doua sectii ale spitalului.



Omul a decis sa isi doneze toate economiile spitalului din Campulung Muscel, pentru sectia de Neonatologie, unde urmeaza sa fie achizitionate aparate moderne pentru bebelusi.

Ion Carstoiu are o pensie de 1.300 de lei, traieste intr-o casa modesta si spune ca a facut acest gest in speranta ca lucrurile se vor schimba. El nu a fost casatorit, dar a avut o relatie in tinerete cu o femeie pe care a indemnat-o sa faca un avort. Omul regreta nespus decizia luata atunci si vrea, acum, sa ajute cu

"Am vazut la televizor mai multe stiri legate de donatii pentru copiii nascuti prematur la diferite spitale din tara. M-a impresionat ce am vazut si m-am gandit sa ajut si eu copii nascuti prematur cumva si am luat legatura cu cei de la spitalul din Campulung Muscel. Si eu sunt din zona Muscelului, asa ca m-am gandit direct la acest spital. Ma impresioneaza mereu copiii, in special cei nascuti prematur si vreau sa ii ajut”, spune Ion Carstoiu.

Banii vor fi folositi pentru achizitionarea de echipamente medicale moderne pentru sectiile Terapie Intensiva si Neonatologie. Pe fiecare echipament medical care va fi adus la spitalul din Campulung va fi inscriptionat numele donatorului.

"Cea mai mare parte din donatie va merge catre sectia de Neonatologie. Inca nu s-a stabilit cand vor fi achizitionate aceste echipamente. Domnul din Aninoasa a adus banii in doua transe in aceasta saptamana. Prima transa a fost de 2.000 de euro, iar miercuri 20 februarie a mai adus 8.000 euro. Este un gest absolut impresionant”, a declarat pentru Adevarul medicul chirurg Madalin Iordache, purtatorul de cuvant al Spitalului Municipal Campulung Muscel.

De 11 ani, spitalul din Campulung are un donator permanent. Este vorba de compania Holcim, care are o fabrica la iesirea din oras si doneaza anual aparatura medicala in valoare de 50.000 de euro. „Daca nu ar fi fost cei de la Holcim, noi nu am fi avut trusa de chirurgie laparoscopica”, mai precizeaza medicul chirurg Madalin Iordache, potrivit Adevarul.