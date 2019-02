42% dintre romani cred cu tarie in relatiile la distanta si aleg sa faca fata impreuna greutatilor care vin la pachet. Concurenta intre companiile de zbor, alaturi de evolutia asteptarilor romanilor calatori a dus la diversificarea optiunilor de calatorie, facandu-le tot mai accesibile pentru cei mai multi dintre ei.



De Dragobete, agregatorul de zboruri momondo.ro vine in ajutorul celor care sunt intr-o relatie la distanta prin functia momondo Connect.

Cum functioneaza?

A fi intr-o relatie si a trai in orase diferite poate suna prea complicat pentru multi oameni, dar 6 din 10 romani au marturisit ca au avut o relatie in timpul vacantei cel putin o data in viata si aproape o treime dintre respondenti si-ar dori sa li se intample. In plus, multe dintre aceste relatii continua si dupa terminarea zilelor de concediu: 32% dintre romanii care au participat la studiu au afirmat ca au continuat relatia inceputa intr-o calatorie. Pe langa entuziasmul unei noi intalniri, multi dintre acestia se bucura si de explorarea impreuna a unui nou loc. Iar momondo Connect se adreseaza mai ales acestora.

Dupa setarea celor doua orase de plecare si a datelor de calatorie preferate, calatorilor indragostiti sau prietenilor indepartati li se afiseaza o lista cu cele mai bune destinatii comune posibile, ordonate in functie de pret. De exemplu, un cuplu care se imparte intre Bucuresti si Berlin va putea folosi noul serviciu pentru a se intalni in Viena in luna aprilie platind impreuna doar 112 EUR pentru zboruri.

38% dintre romanii intervievati petrec cel putin 5 zile pentru planificarea calatoriilor in care se intanesc cu partenerii aflati la distanta

Sustenabilitatea unei relatii la distanta poate fi influentata de evolutia diferita a celor implicati, iar a lupta cu acest obstacol presupune un efort constant de a gasi oportunitati care sa uneasca aceste schimbari.



"Calatoriile participa activ la dezvoltarea armoniei dintr-o relatie, iar contactul cu societati diferite ajuta cuplurile sa creasca impreuna, prin urmare tot mai multe perechi aleg sa descopere destinatii noi de vacanta. Prin folosirea momondo Connect timpul de cautare va fi redus substantial, lasand mai mult loc discutiilor despre obiectivele turistice din destinatia aleasa sau despre atractiile culinare care nu trebuie ratate", a declarat Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.

***

Relatia la distanta la care face referire studiul este un termen generic, fiind luate in calcul atat relatia dintre doua persoane care locuiesc in orase diferite in aceeasi tara, cat si a celor care se afla in tari diferite.

Studiul a fost realizat online de catre compania de cercetare Opinium, in randul a 9.027 de respondenti la nivel european, cu varsta minima de 18 ani, in 2018. Pentru cercetarea din Romania, Opinium a lucrat cu un esantion reprezentativ, format din peste 1.000 de respondenti, cu varsta de peste 18 ani, cu acces la Internet.