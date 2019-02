Asociatia Forumul Judecatorilor a facut vineri un apel pentru convocarea urgenta a adunarilor generale ale procurorilor si judecatorilor de la toate Parchetele si instantele din tara, propunand adoptarea a 11 revendicari si declaratii de principiu in legatura cu recentele modificari ale legilor Justitiei.



In apelul lansat pe site-ul asociatiei, Forumul Judecatorilor vorbeste despre evolutiile recente ale cadrului politico-legislativ, care "par a invedera o ura viscerala impotriva corpului magistratilor si o dorinta de a modifica din temelii echilibrul care ar trebui sa existe intre puterile unui stat constitutional".

Forumul Judecatorilor critica adoptarea unor modificari ale legislatiei privind organizarea judiciara, prin ordonante de urgenta ale Guvernului, fara respectarea unor "rigori minime" de transparenta decizionala, fara consultarea reala si efectiva a CSM, contrar angajamentelor internationale ale statului roman asumate in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).

"Recunoasterea de catre Guvernul Romaniei, chiar in nota de fundamentare a ultimei ordonante de urgenta, a faptului ca dispozitiile legale, astfel cum au fost adoptate de catre Parlament, s-au dovedit insuficient corelate, lacunare sau chiar contradictorii, precum si inadecvate necesitatilor sistemului judiciar, fara ca aceasta constatare sa determine o remediere reala a problemelor semnalate. Starea de alerta continua in care au fost tinute toate institutiile din sistemul judiciar si magistratii in mod individual, prin intensa promovare in spatiul public a unor intentii de abrogare sau modificare a unor dispozitii ale legislatiei in materia penala sau a organizarii judiciare, unele dintre acestea materializate in legi adoptate de Parlament, dar declarate neconstitutionale, cel putin partial, altele cu potential de a fi transpuse in ordonante de urgenta cu efect imediat", spune Forumul Judecatorilor, potrivit Agerpres.

Asociatia aminteste influenta negativa a Legii recursului compensatoriu asupra sentimentului de liniste si incredere a cetatenilor, ce se transpune si asupra activitatii organelor de urmarire penala si a instantelor judecatoresti, care trebuie sa asigure tinerea sub control a fenomenului infractional, in conditiile unei cresteri constante a volumului de activitate si al subdimensionarii schemelor de personal.

"Reorganizarea Inspectiei Judiciare prin intarirea competentelor inspectorului-sef, omisiunea CSM de a dezbate raportul de activitate al conducerii Inspectiei Judiciare pentru anul 2016, conjugata cu intarzierea in ocuparea prin concurs a functiilor de conducere din cadrul aceleiasi institutii, ce a culminat cu interventia legislativa printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului pentru aplicarea interimatului ope legis, fara posibilitatea CSM de a decide asupra delegarii. Infiintarea Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati, cu o competenta exclusiva care nu mai exista in cazul niciunei categorii socio-profesionale, fara nicio garantie procedurala in cazul in care chiar membrii sectiei speciale s-ar afla in situatia de a fi investigati pentru vreo infractiune, astfel incat sa se evite crearea unei imunitati penale de facto", mai afirma Forumul Judecatorilor.

Forumul judecatorilor propune urmatoarele revendicari

Forumul Judecatorilor aduce in discutie si "ignorarea" recomandarilor din Raportul Comisiei Europene dat publicitatii in luna noiembrie 2018, a concluziilor avizului Comisiei de la Venetia din octombrie 2018, precum si a concluziilor si recomandarilor raportului GRECO din martie 2018, a caror punere in practica era posibila cu ocazia interventiilor legislative, prin care s-au adus modificari legilor Justitiei.

"Lipsa de preocupare a autoritatii legislative si a celei executive fata de victimele infractiunilor si fata de crearea unor mijloace juridice apte sa protejeze siguranta cetateanului, care sa evite subrezirea capacitatii statului de a lupta impotriva proliferarii criminalitatii (fie ca este vorba de infractiuni contra vietii, contra patrimoniului, de coruptie sau cele privind securitatea nationala). Potentialul de subminare a capacitatilor interne in materia luptei impotriva coruptiei si a infractionalitatii in general, care poate pune in pericol insusi parcursul Romaniei ca stat membru al Consiliului Europei sau indeplinirea conditionalitatilor pentru accederea in spatiul Schengen (spatiu de libertate, securitate si justitie, in cadrul caruia se pune accent, in mod esential, pe capacitatea de control al frontierelor externe), stergandu-se cu buretele toate eforturile autoritatilor romane de a respecta partenerii europeni, desfasurate constant in ultimii 20 de ani. Concentrarea modificarilor legislative asupra bulversarii sistemului de acces si promovare in profesie, fara studii de impact, introducerea unui sistem de atragere a raspunderii materiale care ar tari magistratii in mod automat in procese pentru a dovedi ca nu este vorba despre o eroare judiciara (cauzele fiind, de cele mai multe ori, legislatia deficitara, neconformitatea legislatiei nationale cu dreptul european)", adauga Forumul Judecatorilor.

"In scopul apararii independentei Justitiei, statutului si intereselor profesionale ale judecatorilor si procurorilor romani", Asociatia Forumul Judecatorilor solicita convocarea adunarilor generale ale judecatorilor si procurorilor, propunand adoptarea urmatoarelor revendicari sau declaratii de principiu: