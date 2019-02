Politistii din Timisoara s-au autosesizat si au intocmit dosar penal pentru conducerea unui autoturism fara permis, dupa ce pe retelele de socializare au aparut filmulete cu un adolescent de 15 ani care conduce o masina.



"Politistii s-au autosesizat dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu un adolescent care conducea un autoturism. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducere a unui autovehicul fara a detine permis", a declarat Aurora Voicila, potrivit News.ro.

Tanarul s-a filmat la volanul unei masini marca BMW, in timp ce conduce pe o strada din localitatea Ghiroda de langa Timisoara. In imaginile postate in mediul online se poate observa cum tanarul accelereaza si franeaza brusc, el fiind insotit de un prieten.

Potrivit unor surse, masina ar apartine unui om de afaceri din Timisoara.