Pentru al treilea an consecutiv, elevi cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani, baieti si fete, joaca fotbal cu bucurie si pasiune pentru a demonstra ca merita sa ramana in competitie si sa castige titlul de campioni ai Cupei Tymbark Junior. Departajarea celor mai bune echipe de fotbal va avea loc in cadrul Marii Finale care se va desfasura la inceputul lunii iunie. Pana atunci, toti cei 131.580 de elevi care s-au inscris in editia 2018-2019 a campionatului, joaca fotbal cu multa ambitie pentru a promova in toate etapele competitiei Cupa Tymbark Junior.



Competitia se desfasoara la nivel national si este organizata de catre Federatia Romana de Fotbal si Maspex Romania, prin brandul Tymbark, in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale. Compania Maspex Romania se implica de mai mult timp in actiuni care vizeaza stimularea copiilor pentru practicarea sportului precum si stimularea constientizarii de catre cei mici a importantei sigurantei personale. Programe precum ”Start la miscare cu Tedi” sau ”Scoala sigurantie Tedi” se bucura si ele, alaturi de Cupa Tymbark Junior, de interesul a zeci de mii de elevi din toata tara.

Cupa Tymbark Junior vizeaza atat descoperirea de talente, cat si incurajarea practicarii miscarii si a sportului de catre copii. Ambasadorul competitiei este MIODRAG BELODEDICI, dublu castigator al Cupei Campionilor Europeni, jucator de baza in Echipa Nationala a Romaniei in anii ‘90.



Cupa Tymbark Junior, intrecere la fotbal adresata elevilor cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani, fete si baieti, se afla in cel de-al 3-lea an al activitatii sale. Dupa doi ani in care numarul de elevi inscrisi in competitie a depasit toate asteptarile (122.691 elevi in anul competitional 2016-2017 si 124.759 elevi in 2017-2018), cel de-al 3-lea an al competitiei a adus o noua surpriza placuta organizatorilor: 131.580 de elevi din toata tara s-au inscris la start cu dorinta de a deveni campioni ai Cupei Tymbark Junior.

In luna octombrie 2018, Cupa Tymbark Junior, organizata de catre Federatia Romana de Fotbal in parteneriat cu Maspex Romania si Ministerul Educatiei Nationale, s-a aflat pe lista scurta a proiectelor care ar fi putut primi marele premiu la categoria „Participare” in cadrul UEFA Grow Awards.

”Ne bucuram foarte mult sa vedem ca proiectul Cupa Tymbark Junior creste de la an la an. Interesul pentru aceasta competitie este tot mai sustinut, elevii si profesorii sunt foarte implicati si determinati pentru a-si realiza obiectivul de a deveni campioni. Pentru noi, sustinerea acestei competitii inseamna emotii, bucurie, vise implinite pentru copiii pasionati de fotbal. Dar, totodata, inseamna peste o suta de mii de copii care fac sport, atat de necesar pentru o dezvoltare armonioasa”, a declarat Krzysztof Grabowski, Presedinte Maspex Romania.

Cupa Tymbark Junior are doua componente, una pentru echipele de baieti si una pentru echipele de fete si este structurata pe grupe de varsta, dupa cum urmeaza: grupa de varsta U8 - in care se pot inscrie elevii din clasa pregatitoare, clasa I si a II-a, grupa de varsta U10 - in care se pot inscrie elevii din clasele a III-a si a IV-a si grupa de varsta U12 - in care se pot inscrie elevii din clasele a V-a si a VI-a. In cadrul etapei zonale (baieti si fete), meciurile se disputa in 8 zone geografice ale Romaniei. Meciurile sunt programate astfel incat sa nu fie perturbat programul de studiu al elevilor.

Miodrag Belodedici a participat la antrenamentul elevilor de la Vatra Dornei

Ambasadorul Cupei Tymbark Junior, Miodrag Belodedici, dublu castigator al Cupei Campionilor Europeni, jucator de baza in Echipa Nationala a Romaniei in anii ’90, a participat la antrenamentul elevilor din Vatra Dornei care se pregatesc intens pentru a-si indeplini visul de a deveni campioni. Elevii s-au bucurat sa aiba in preajma lor unul dintre jucatorii de legenda ai echipei nationale de fotbal si i-au ascultat cu mare atentie sfaturile.

”A fost extraordinar de interesant pentru mine sa vad, inca o data, cum copiii pasionati de fotbal fac totul cu o implicare de om matur. In cei peste 2 ani de cand sunt Ambasadorul Cupei Tymbark Junior, am avut ocazia sa vad antrenandu-se sau jucand in competitie sute de copii si, de fiecare data, am fost placut impresionat de energia si daruirea lor. Ii felicit si le spun inca o data ca ii voi sustine pentru a-si urma pasiunea pentru fotbal”, a declarat Miodrag Belodedici.

Unul dintre elevii fotbalisti de la Vatra Dornei a avut parte si de o surpriza din partea marelui Belo care i-a facut o vizita la Centrul de Plasament in care locuieste, copilul fiind orfan. Aici, fostul mare jucator a stat de vorba cu tutorele copilului pe care l-a indemnat sa il sustina in continuare pe elevul pasionat de fotbal si sa-l incurajeze sa-si urmeze visul de a deveni fotbalist.

***Despre “Impreuna suntem fotbal”

Lansat in septembrie 2015, proiectul "Impreuna Suntem Fotbal" al Federatiei Romane de Fotbal, sub egida caruia se desfasoara Cupa Tymbark Junior, reprezinta o premiera in sportul si educatia din Romania. Acesta propune implicarea activa in dezvoltarea sanatoasa a romanilor prin fotbal, dezvoltarea copiilor si tinerilor in valorile acestui sport si cresterea numarului de practicanti de fotbal in Romania. Incepand cu 2015, au fost demarate primele 4 programe: Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – Fotbal si Olimpiada Gimnaziilor – Fotbal, Transforma Ulita in Stadion, Unificat in 7, Campionatul Universitar de Fotbal. In prezent, proiectul include 14 competitii. Mai multe informatii sunt disponibile pe www.impreunasuntemfotbal.ro.