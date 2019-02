Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca pacientii care au murit in ultima vreme la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" aveau comorbiditati si ca nu doar bacteriile sunt responsabile de decesul acestora, mentionand ca a fost de acord cu inchiderea blocului operator de la aceasta institutie sanitara.





"Exista infectii asociate nu numai in Romania, cred ca si in Israel si in toata lumea aceasta. (...) Acesti pacienti care au decedat la "Marius Nasta" erau pacienti cu multiple comorbiditati, cu prognostic rezervat inca de la internare in Marius Nasta. Sa nu uitam ca in acel spital vin foarte multe cazuri grave din tara, in faze terminale, deci nu putem da vina pe bacterie ca a ucis pacientii, nici vorba; erau pacienti tarati, cu prognostic rezervat din start", a spus Sorina Pintea, in conferinta de presa sustinuta alaturi de presedintele European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR), prof. dr. Dafin Muresanu.

Aceasta a mai spus ca a fost de acord cu inchiderea blocului operator de la Institutul "Marius Nasta".



"Am fost informata si am fost de acord cu inchiderea blocului operator si mi se pare absolut normal sa luam aceste decizii atunci cand situatia o cere, la fel cum am inchis pana acum sase sau sapte clinici estetice. Pana la urma trebuie sa facem odata ordine in sistem si sa facem ceea ce trebuie; avem reguli, sa le aplicam", a subliniat Sorina Pintea.

Peste 200 de medici neurologi si speakeri dezbat, joi si vineri, la Cluj, aspecte care tin de tratarea bolilor neurologice, in special a accidentului vascular cerebral, iar printre participanti se numara si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, noteaza Agerpres.

"Un nou eveniment de top, pentru neurologia romaneasca, Scoala Doctorala de Neurostiinte va reuni la Cluj Napoca, in perioada 21-22 februarie 2019, elite ale neurologiei mondiale intr-o ampla dezbatere tematica, menita sa aduca in prim plan cele mai recente rezultate obtinute in domeniul cercetarii stiintifice medicale din domeniul neurologiei. Cu aceasta ocazie, se va pune un accent deosebit pe "Actiunea prioritara pentru tratamentul interventional al AVC", program al Ministerului Sanatatii. (...) In cadrul evenimentului de la Cluj Napoca vor fi prezenti peste 200 de medici neurologi si speakeri de top din tari precum SUA, Austria, Germania, Israel, Elvetia, Ungaria, Italia si Romania. Aceasta ampla manifestare va include si o sesiune speciala, joi, 21 februarie, ora 15, Sala Multimedia Auditorium a UMF Iuliu Hatieganu din str. Victor Babes, Nr 8 din Cluj Napoca, la care va participa Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, presedintele WSO, prof.dr. Michael Brainin, presedintele SSNN si al European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR), prof.dr. Dafin Muresanu", se arata intr-o informare transmisa, miercuri, de organizatorii evenimentului.