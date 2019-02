Sa cumperi cadouri de Dragobete pentru ea reprezinta un gest de iubire prin simplul fapt ca te intereseaza sa-i daruiesti ceva care sa ii placa si sa-i demonstreze ca ii cunosti preferintele. Daca partenera ta este pasionata de tehnologie sau dispozitive care i-ar face viata mai usoara, vezi mai jos cateva sugestii de gadgeturi la reducere.



Dragobete saruta fete, dar si un cadou va fi, cu siguranta, bine primit. Mai sunt cateva zile pana la sarbatoarea romaneasca a indragostitilor, iar daca inca esti in cautare de cadouri de Dragobete pentru ea, am selectat pentru tine cateva gadgeturi, care

mai si sunt la reducere.

Cadouri de Dragobete pentru ea - Incarcator Wireless

Incarcatorul wireless actioneaza ca o punte de legatura intre telefon si incarcator, eliminand astfel clasicul cablu. Utilizat la birou sau acasa, incarcatorul wireless A+ are un design elegant, discret, conturat de lumina ledurilor din dotare menite sa atentioneze in momentul cand telefonul se incarca si totodata sa creeze o ambianta placuta. Acesta este compatibil cu ultimele modele de telefoane, precum iPhone 8, iPhone 8Plus, iPhone X, Samsung S8/S8 Plus sau Samsung S9/S9 Plus.

Gadgetul este la reducere cu 53% si poate fi comandat aici.

Camera foto Instant

POLAROID Originals OneStep2 este un aparat foto instant ce imbina designul clasic cu cel contemporan. Este perfect pentru petreceri sau vacante. Gadgetul este compatibil cu filmele instant i-Type si Polaroid 600, are vizor optic, distanta focala fixa de 106 mm si blit incorporat. Camera este dotata cu functia self-timer. Aceasta jucarie ar putea fi perfecta pentru un cadou de Dragobete pentru ea, ca sa imortalizeze momentele fericite.

Camera foto poate fi cumparata aici.





Cadou de pentru ea - Difuzor de aroma terapie

Folosind tehnologia cu ultrasunete, amestecul de apa si ulei esential este vaporizat in aer sub forma de vapori reci, in acest fel conservandu-se proprietatile uleiurilor esentiale. Acest dispozitiv poate fi un cadoul de Dragobete datorita beneficiilor sale: improspateaza si umidifica aerul ajutand si la mentinerea si infrumusetarea pielii; reduce nivelul de stres, fiind perfect pentru meditare si activitati de yoga. Aparatul poate functiona pana la 16 ore si se poate alege intre 7 culori ale luminii.

Gadgetul este la reducere si poate fi achizitionat de aici.



Casti Bluetooth

Printre optiunile de cadouri de Dragobete pentru ea ar putea sa fie si o pereche de casti cu Bluetooth, cum ar fi Tellur Sedna True Wireless System. Acestea asigura un sunet premium, avand si o functie de rezistenta impotriva transpiratiei pentru antrenamentele sportive, microfon integrat pentru a nu pierde apelurile telefonice si un sistem de redare / intrerupere a muzicii. Castile wireless au o autonomie de 3 ore.

Sunt la reducere si pot fi cumparate aici.



Cadou de Dragobete pentru ea - Boxa Amazon

Amazon Echo Dot 3 este un dispozitiv hands-free, controlat vocal, cu un mic difuzor incorporat - se poate conecta si la difuzoare sau casti prin Bluetooth sau printr-un cablu audio pentru a oferi sunet stereo difuzoarelor pe care le alege. Gadgetul se conecteaza la serviciul de voce Alexa pentru a reda muzica, a efectua apeluri, a trimite si a primi mesaje, a furniza informatii, stiri, scoruri sportive, vreme si multe altele. Datorita numeroaselor caracteristici tehnice, boxa Amazon Echo Dot 3 merita luata in considerare pentru a fi daruita de Dragobete.

Gagdetul este la reducere si il poti cumpara de aici cu 40% mai putin.