Uber, aplicatia care conecteaza soferii parteneri cu pasagerii in peste 600 de orase din 64 de tari, este acum disponibila si in Iasi, inima Moldovei. Cei care nu au incercat serviciul pana acum, vor beneficia de prima calatorie gratuita in limita a 10 lei, daca isi vor crea un cont Uber si vor folosi codul promotional HelloIasi.



Marius Manole, actor la Teatrul National Bucuresti, este primul utilizator care a incercat serviciul in Iasi, orasul sau natal. „Agitatia vietii de artist presupune, printre altele, si multe deplasari. Pentru mine, cele mai multe zile incep cu o repetitie si se termina cu unul sau doua spectacole. Folosesc Uber atat in Romania cat si in strainatate si ma bucur nespus ca Iasi, orasul meu natal, a mai facut un pas important spre modernizarea transportului urban”, a declarat actorul Marius Manole. „Suntem bucurosi sa lansam serviciul in Iasi, al cincilea oras din Romania in care Uber este disponibil. Iasi a ales Uber in aceeasi masura in care Uber a ales Iasi - mii de ieseni au deschis aplicatia cel putin o data in ultimele sase luni. Astazi, orasul Iasi se alatura altor zeci de orase europene care au Uber - Paris, Londra, Berlin, Praga, Amsterdam, Lisabona, Varsovia si multe altele. Ne dorim ca Uber sa devina un partener al autoritatilor locale pentru a rezolva problema traficului aglomerat, pentru a reducere poluarea dar si pentru a face din Iasi un oras mult mai prietenos cu turistii” a declarat Nicoleta Schroeder, General Manager Uber, Romania Cum functioneaza Uber Descarca aplicatia Uber pe telefonul tau si creeaza un cont

Aplicatia se va deschide cu o intrebare simpla: "Incotro?"

Dupa ce ai setat destinatia, aplicatia va estima pretul calatoriei

Comanda si urmareste in aplicatie cum soferul ajunge la tine

Poti trimite localizarea pe harta si timpul estimat de sosire cu prietenii sau familia

Plateste numerar sau prin intermediul platii electronice

Ofera un rating si feedback soferului partener

Dupa finalizarea cursei, vei primi un e-mail cu o chitanta electronica, iar din contul tau Uber vei putea descarca factura fiscala Tarifele UberX in Iasi Potrivit unui comunicat remis 9am, tarifele Uber sunt transparente si sunt afisate in aplicatie inainte de a comanda o cursa. Toate platile sunt inregistrate electronic, indiferent daca sunt achitate cash sau card. Toate cursele vin cu o factura fiscala care poate fi descarcata de utilizatori din contul lor Uber. Tarif de baza este de 2 lei, pe kilometru este de 0,3 lei, tariful minim este de 7 lei si, daca anulezi o comanda, vei fi taxat tot cu 7 lei. Astfel, o calatorie de la aeroport la Palatul Culturii va costa aproximativ 17 lei, in conditii normale de trafic. Daca este prima data cand folosesti aplicatia Uber, adauga codul promotional HelloIasi (meniul din stanga, Plata - Adaugati promocod) pentru a te bucura de prima calatorie gratuita, in limita

