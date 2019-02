Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat joi ca analizeaza ordonanta pentru modificarea legilor justitiei ''la modul cel mai serios'', dupa ce s-a intalnit cu o delegatie a USR care a depus un memoriu prin care reclama neconstitutionalitatea acesteia.





Ciorbea sustine ca nimeni nu poate face presiuni asupra Avocatului Poporului si a aratat ca asteapta punctele de vedere pe marginea ordonantei si din partea Parchetului General, instantelor, precum si ale adunarilor generale ale procurorilor. El a spus ca nu "a refuzat pe nimeni care doreste sa stea de vorba, nici pe hastag rezist", deci nu i-a refuzat nici pe reprezentantii USR.

"Dumnealor (n.r. - USR) au depus un memoriu prin care au adus diverse argumente referitoare la neconstitutionalitatea OUG 7 si 8 din acest an. De asemenea, unii dintre ei au subliniat si oral care ar fi principalele motive pentru care domniile lor considera ca aceasta OUG ar fi neconstitutionala. Am folosit acest prilej pentru a le spune doua lucruri care imi stau pe inima - primul, evident ca ma supara faptul ca circa 95 % din activitatea institutiei este complet ignorata. (...) Si al doilea aspect - mai sunt circa doua luni si doua saptamani pana se implinesc cinci ani de cand am depus juramantul, sigur ca teoretic e posibila prelungirea (...) pana cand noul Avocat al poporului va depune juramantul. Tot teoretica e posibila si reinnoirea mandatului. (...). Deocamdata nu am facut o analiza. (...) I-am dat drumul la analiza. Si Dumnezeu a facut lumea in sase zile, in a saptea s-a odihnit. Mai aveti putintica rabdare. (...) Nimeni n-are dreptul sa puna presiuni asupra Avocatului Poporului. (...) Analizam in mod serios si intr-un ritm foarte alert. Vreau ca in modul cel mai serios sa analizez aceasta situatie", a declarat Ciorbea la sediul institutiei.

Ciorbea a dorit sa clarifice afirmatiile potrivit carora ar fi vorba despre un conflict juridic de natura constitutionala, ipoteza in care Avocatul Poporului nu are nicio competenta.

"Deocamdata nu am facut o analiza sa va spun daca e caz de exceptie de neconstitutionalitate, caz in care suntem noi indreptatiti sau e conflict juridic de natura constitutionala, ipoteza in care nu avem nicio competenta sau nu e cazul sa ridicam nici exceptii. (...) Analizam in mod serios si intr-un ritm foarte alert", a adaugat Avocatul Poporului.

Ciorbea, despre termenul de analiza: Ar putea sa insemne 2 luni si 2 saptamani

Intrebat de jurnalisti care ar fi termenul de analiza, Ciorbea a spus:

Uniunea Salvati Romania (USR) a solicitat, joi, Avocatului Poporului sa sesizeze CCR in privinta recentei ordonante pe Justitie.

O delegatie a formatiunii s-a deplasat la institutia condusa de Victor Ciorbea pentru a depune solicitarea, scrie Agerpres.