Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de numire a noului procuror general al Romaniei.



"Voi merge la minister si voi declansa procedura de numire a noului procuror general. La finalul lunii aprilie ii expira mandatul (lui Augustin Lazar - n.r.) si procedura se deruleaza intre timp si in felul acesta, pana la expirarea perioadei, vom avea un nou procuror general", a declarat Tudorel Toader la iesirea din sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Tudorel Toader s-a prezentat joi la Parchetul Instantei supreme si a precizat ca are intalniri cu presedintele Asociatiei Procurorilor din Romania, Elena Iordache, si cu Bogdan Licu, adjunct al procurorului general al Romaniei.

Tudorel Toader a spus ca prezenta sa la PICCJ are loc in baza articolului 132 din Constitutie, conform caruia procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei. "Prin urmare, merg sa vad cum isi desfasoara activitatea", a continuat Toader.

El a spus ca se intalneste cu Elena Iordache, presedintele Asociatiei Procurorilor din Romania, fara a preciza concret ce doreste sa discute cu aceasta, scrie Agerpres.

Toader a spus ca se va intalni si cu procurorul general adjunct Bogdan Licu, pe fondul invitatiei lansate catre acesta la conferintele organizate in cadrul presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. "Prima (conferinta - n.r.) organizata de catre Ministerul Justitiei, referitoare la viitorul parchet european, a doua organizata de Ministerul de Externe, tot la Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, o actiune privind viitorul justitiei in spatiul comun european", a explicat ministrul.

"La iesire va voi comunica si o masura importanta pe care o voi lua", a incheiat Toader.