Mai sunt cateva zile pana cand cei care iubesc romaneste vor marca sarbatoarea dragostei. Daca esti in cautarea unor cadouri de Dragobete pentru el, avem cateva sugestii de gadgeturi la reducere dintre care ai putea sa gasesti ceva pe placul persoanei iubite.





Daca pentru unii Valentine's Day nu este decat o sarbatoare comerciala, altii prefera traditia romaneasca si iubesc mai mult de Dragobete. Cu siguranta, iubirea trebuie traita si sarbatorita fara motiv, dar este, totusi, un gest frumos sa investesti timp cautand cadouri de Dragobete pentru el, care sa-i aminteasca de tine in fiecare zi. Pentru pasionatii de tehnologie, am facut o lista scurta cu gadgeturi la reducere care ar putea sa-i placa lui.

Cadouri de Dragobete pentru el - Ceas inteligent Garmin Fenix 5

Camera video sport

Cadouri de Dragobete pentru el - Bec inteligent

Casti Apple AirPods

Cadouri de Dragobete pentru el - Masina de tuns barba

Este probabil unul dintre cele mai bune smartwatch-uri de fitness, pentru pasionatii de sport . Garmin Fenix 5 are un design compact, cu prindere din otel cu antena EXO din otel inoxidabil, cu rama si carcasa din otel forjat, pentru a asigura o integritate optima in medii solicitante, cum ar fi scufundarea pana la 100 de metri adancime. Bratara de fitness monitorizeaza conditia fizica si il va ajuta sa se antreneze mai eficient. Toate modelele Fenix 5 accepta notificari inteligente atunci cand sunt asociate cu un dispozitiv inteligent - e-mailuri, mesaje text si alerte, direct pe ceas. Fenix 5 are o autonomie de pana la 2 saptamani in modul ceas inteligent. Gadgetul este la reducere si poate fi un cadou potrivit de Dragobete pentru el.Partenerul tau este pasionat de sport si aventuri si ii place sa surprinda cadre spectaculoase atunci cand pleaca in peripetii pline de adrenalina? Atunci stii ce cadou sa ii iei de Dragobete - o camera video sport, gadget pe care il gasesti la reducere. Camera video sport Sony Action Cam AS50 realizeaza imagini calitative chiar si in conditii de lumina slaba, fiind redusa si neclaritatea cauzata de miscare. Gadgetul face capturi 4K prin fotografiere la intervale de timp. Microfonul stereo incorporat captureaza sunet de calitate. Pot fi utilizate pana la cinci camere pentru fotografii interesante, controlate cu telecomanda optionala pentru vizualizare in timp real sau smartphone-ul. Ca sa te convingi ca merita sa ajunga printre optiunile tale de cadouri de Dragobete pentru el, vezi aici. Dispozitivul poate fi comandat de aici , unde vei gasi si mai multe specificatii tehnice.Daca partenerului tau ii plac nu doar gadgeturile pe care le poate purta cu sine, dar si cele care fac un upgrade smart locuintei, ai putea sa-i oferi de Dragobete un bec inteligent. Produsele Tellur Smart sunt create pentru a optimiza consumul de energie, pot fi controlate 100% de oriunde si oricand prin intermediul internetului si personalizate. Pentru becul inteligent LED Tellur nu este necesara o consola centrala sau alte abonamente. Este compatibil cu toate dispozitivele Android 4.1 sau versiuni mai noi, cele iOS 8 sau versiuni mai noi, precum si cu aplicatiile TELLUR SMART si TUYA. La capitolul specificatii, becul inteligent permite ajustarea de lumina calda/ rece + RGB (16 milioane de culori), a intensitatii luminii. Cu o durata de viata de 25.000 de ore, becul inteligent LED Tellur este un cadou de Dragobete pentru el. Il gasesti acum la reducere si poate fi comandat aici Daca esti in cautarea unui cadou de Dragobete pentru el care sa fie util, placut la utilizare si preferabil niste gadgeturi la reducere, ai putea sa ii oferi o pereche de casti Apple AirPods - fara fire, fara incurcaturi. Dupa o configurare simpla, printr-o singura atingere, AirPods sunt automat activate si sunt intotdeauna conectate. Respectiv, pot sesiza cand sunt in ureche si se opresc cand sunt scoase. Un accelerometru de voce recunoaste momentul in care utilizatorul vorbeste si colaboreaza cu o pereche de microfoane cu tehnologie beamforming pentru a filtra zgomotul extern si a se concentra pe sunetul vocii. AirPods ofera o durata de ascultare de 5 ore cu o singura incarcare, dar, datorita unei carcase de incarcare in care pot fi incarcate suplimentar de mai multe ori, pot rezista peste 24 de ore. Acestea sunt conectate simultan la iPhone si Apple Watch, iar sunetul trece instantaneu de la un dispozitiv la altul. Le poti comanda aici Barba a ajuns una dintre „accesoriile” la moda in ultimii ani si probabil va mai ramane inca o perioada, asa ca, daca ai un barbos acasa, ai putea sa ii faci cadou de Dragobete o masina pentru ingrijirea faciala. Masina de tuns barba Philips BT3226/14 are 20 setari, de la 0.5 - 10 mm si o durata de functionare de 60 de minute, fara fir sau utilizare in priza. Sistemul de ridicare si tundere ghideaza firele de par pentru un barbierit uniform. Lamele au tais dublu pentru tundere mai rapida, dar au si varfuri rotunjite pentru un contact delicat cu pielea si pentru a preveni zgarierea si iritarea. Aparatul este usor de tinut si folosit, fiind conceput pentru a-l ajuta sa tunda zonele greu accesibile. Masina de tuns barba este pe lista cu gadgeturi la reducere pe care le poti cumpara ca si cadouri de Dragobete pentru el si poate fi cumparata de aici