Doar 30 de minute de exercitii fizice efectuate in fiecare dimineata ar putea fi la fel de eficace ca si medicamentele pentru scaderea tensiunii arteriale, sugereaza un studiu realizat in Australia, citat miercuri de Press Association.



Oamenii de stiinta au descoperit ca un scurt set de exercitii - in acest caz mers pe banda la intensitate moderata - a prezentat efecte benefice de lunga durata, augmentate de sesiuni ulterioare de plimbare de cate trei minute efectuate pe parcursul zilei.

Specialistii au examinat date prelevate de la persoane supraponderale si obeze, de sex masculin si feminin, cu varste cuprinse intre 55 si 80 de ani.

35 de femei si 32 de barbati au fost inrolati in trei planuri zilnice diferite, in ordine aleatorie, puse in aplicare la o distanta de cel putin sase zile.

Primul plan consta intr-o perioada sedentara neintrerupta de opt ore, iar al doilea includea o ora sedentara, urmata de 30 de minute de mers pe banda la intensitate moderata si de alte 6,5 ore sedentare. Cel de-al treilea plan consta in o ora petrecuta in mod sedentar, 30 de minute de mers pe banda si 6,5 ore sedentare, intrerupte insa la fiecare 30 de minute de sesiuni de cate trei minute de mers la intensitate usoara.

Cercetarea a fost efectuata intr-un laborator pentru ca rezultatele sa poata fi standardizate.



Subiectii au consumat aceleasi alimente in seara precedenta si pe parcursul zilei in care a fost realizat studiul.

Expertii au controlat tensiunea arteriala si ritmul inimii si au prelevat mostre de sange pentru evaluarea nivelurilor de adrenalina in cadrul fiecarui plan, scrie Agerpres.

Conform rezultatelor publicate in jurnalul Hypertension al BHF, barbatii si femeile care au participat la planurile active au prezentat o tensiune arteriala mai mica - in special cea sistolica - in comparatie cu valorile inregistrate in cadrul planului sedentar.

Femeile au prezentat beneficii suplimentare in cazul in care au adaugat sesiunile de cate trei minute de mers pe parcursul zilei.

Valorile presiunii sistolice - presiunea exercitata de sange asupra peretilor arterelor in timpul batailor inimii - constituie un indicator important al problemelor cardiace in comparatie cu cea diastolica, ce masoara presiunea in artere intre contractiile inimii.

''Atat pentru barbati cat si pentru femei, magnitudinea reducerii presiunii arteriale sistolice medii in urma exercitiilor fizice si a intreruperii perioadelor sedentare s-a apropiat de ceea ce ar fi fost de asteptat in urma administrarii medicamentelor antihipertensive la aceasta populatie pentru diminuarea riscului de deces in urma bolilor cardiovasculare si a accidentului vascular cerebral'', a explicat Michael Wheeler de la Universitatea din Perth, autor principal in cadrul studiului.



''Aceasta reducere a fost insa mai evidenta in cazul femeilor'', a precizat cercetatorul.

Oamenii de stiinta au notat ca nu cunosc motivul acestei diferente de gen, inca suspecteaza ca ea ar putea fi determinata de un cumul de factori, precum raspunsurile diferite la secretia de adrenalina in urma exercitiilor fizice sau faptul ca toate femeile incluse in studiu se aflau in perioada de postmenopauza, avand astfel un risc mai mare de afectiuni cardiovasculare.

Fundatia Britanica a Inimii (BHF) a salutat studiul adaugand ca 30 de minute de exercitii efectuate in fiecare dimineata prezinta totodata beneficii pentru sanatatea mintala.