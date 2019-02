Mai multe portii de nuci consumate intr-o saptamana pot reduce riscul de afectiuni cardiovasculare in randul persoanelor diagnosticate cu diabet, conform unui studiu efectuat in Statele Unite, citat de agentia Xinhua.



Cercetarea, publicata marti in jurnalul Circulation Research editat de Asociatia Americana a Inimii, a demonstrat ca cinci portii de nuci (a cate 28 de grame) consumate intr-o saptamana contribuie la scaderea cu 17% a riscului total de incidenta a bolilor cardiovasculare in cazul persoanelor cu diabet de tipul 2 in comparatie cu efectele consumului unei cantitati mai mici de o portie pe luna.

Totodata, participantii la studiu au prezentat o diminuare cu 20% a riscului de aparitie a bolii coronariene si cu 34% a celui de deces cauzat de boli de inima, se precizeaza in concluziile studiului.

La studiul efectuat de cercetatori de la Universitatea Harvard au participat 16.217 persoane.

Oamenii de stiinta au descoperit ca toate tipurile de astfel de alimente cu coaja lemnoasa prezinta beneficii, insa cele care cresc in copaci, precum nucile, migdalele, caju, fistic, pecan si alunele de padure s-au remarcat in ceea ce priveste reducerea riscului de aparitie a bolilor de inima in comparatie cu arahidele, care se dezvolta in pamant, scrie Agerpres.



''Se pare ca niciodata nu este prea tarziu pentru imbunatatirea alimentatiei si a stilului de viata dupa diagnosticarea cu diabet de tipul 2'', a declarat unul dintre autorii studiului, Liu Gang, de la Facultatea de Sanatate Publica T.H. Chan de la Harvard.