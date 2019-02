O familie cu trei copii din satul Mintia, care traia in conditii foarte grele intr-o locuinta construita de tatal acestora, fara sa aiba curent electric si alte utilitati, se va muta intr-o casa decenta cumparata cu banii stransi prin grija preotului Alexandru Milovan din localitatea Bacea, comuna Ilia, si cu sprijinul a doi oameni de afaceri din Arad, a informat Episcopia Devei si Hunedoarei.



"Atunci cand am mers prima data la ei acasa, invitat si de familie, dar si de nasii de botez, am fost extrem de impresionat de conditiile precare in care locuiau cei cinci. Curentul electric era asigurat de o baterie de la tractor, de exemplu. Lucrurile pe care astazi le consideram normale, vitale chiar pentru o buna dezvoltare a unui copil, acolo nu existau", a relatat preotul Milovan pentru site-ul Episcopiei Devei.

Intre altele, el a dezvaluit ca a fost placut surprins de faptul ca fetita familiei, care se afla in clasa a IV-a, era pasionata de pictura, in ciuda greutatilor de acasa.



"Cat este de minunat sa ai o viziune despre frumos, dincolo de ceea ce vezi in imediata apropiere, si sa ai harul de a-l aseza pe hartie. De asemenea, familia este una de oameni gospodari, care muncesc, se ingrijesc de animalele pe care le au in ograda, nu consuma alcool (...). Si-au inteles si, oarecum, acceptat soarta. Recunostinta pentru putinul avut si dorinta de a fi crestini cu orice pret mi-a oferit o frumoasa lectie despre demnitate si mi-a aratat inca o data ca nu este sarac cel care nu are bani", a spus parintele Alexandru Milovan.



Foto: Episcopia Devei si Hunedoarei

Ulterior, oameni impresionati de suferinta familiei cu trei copii au raspuns apelului la un ajutor umanitar lansat de parintele Milovan, care a propus achizitionarea unei locuinte decente pentru cei cinci enoriasi, scrie Agerpres.

Ajutat si de doi oameni de afaceri din Arad - Viorel Topa si Ovidiu Palcu, preotul din Bacea a reusit sa stranga astfel 12.000 de euro, suficienti ca sa cumpere o casa pentru familia Neag in localitatea Valea Lunga, din comuna Ilia. Cei cinci membri ai familiei se vor muta in aceasta casa in cel mai scurt timp.

"Suma de 12.000 de euro s-a strans intr-un timp foarte scurt, lasand inca o data sa se inteleaga ca, desi traim vremuri grele, in care valorile umane, in care societatea se afla pe panta descendenta din toate punctele de vedere, oamenii raman oameni si nu sunt indiferenti fata de cei aflati in adevarata nevoie", se mai arata pe site-ul Episcopiei Devei.