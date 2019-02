Caroseria dupa explicatia Dictionarului Explicativ al Limbii Romane este o parte a unui vehicul terestru, asezata deasupra osiilor si rotilor, amenajata pentru transportul persoanelor, al marfurilor sau pentru instalarea anumitor utilaje. Cuvantul caroserie provine din limba franceza de la termenul carrosserie.



Prima caroserie a fost construita in anul 1928 de firma BADD din Statele Unite ale Americii, din materile metalice.

Aceasta caroserie a fost realizata cu decupaje pentru usi si geamuri iar tabla perforata era de dimensiuni mari. In anul 1924, firma Lancia a realizat prima caroserie aotoportanta care a fost mai tarziu preluata de Citroen in 1934. In comparatie cu Lancia, Citroen a realizat primul model de caroserie din otel avand o forma mai aerodinamica, ceea ce a insemnat o mare inovatie in industria constructoare de autovehicule.

Incepand cu anul 1950 au aparut primele modele de caroserii cu design, ceea ce a adus un plus estetic in formele industriale de aotovehicule si marind totodata concurenta intre firmele producatoare de masini. Caroseria unui autovehcul difera de la o firma la alta, de la un tip de masina la altul.

Caroseria caracterizeaza de regula forma de ansamblu a unei masini. Cu ajutorul caroseriei putem distinge design-ul unui aotovehicul. Cu alte cuvinte design-ul in cazul aotovehiculelor are la baza forma caroseriei. Caroseriile difera de la o tară la alta sau de la o firma la alta. Clasificarea caroseriilor de autovehicule se realizeaza dupa mai multe criterii.

Un prim criteriu de clasificare este numarul si tipul usilor, un al doilea criteriu este silueta caroseriilor, iar al III-lea criteriu este tipul specific. Dupa silueta sau numarul de volume de exemplu exista trei tipuri de caroserii: monovolume, bicorp, tricorp.

In cazul monovolumelor sau monocorpurilor automobilele dispun de un singur habitaclu si portbagaj. La bicorp-uri exista două volume care sunt despartite vizual de un parbriz. La cea de-a III-a categorie, si anume la tricorp, aotomobilul e impartit vizual in trei volume a caror delimitare este baza parbrizului si a lunetei. Tipurile de caroserie cele mai cunoscute sunt dupa cum urmează; Break, Berlina, Coupé, Cabriolet, Limuzina, Spider, Roadster, Pick-up.

Articolul a fost furnizat de AutoPieseonline24.ro