Desi nu este obligatorie, asigurarea de calatorie este foarte indicata in cazul fiecarei calatorii, indiferent de timpul in care sunteti plecat. Ea va poate ajuta sa stati relaxati pe tot parcursul sejurului mult asteptat si va scapa de multe neplaceri. Ce este asigurarea de calatorie si cat costa, in articolul de mai jos:



Atunci cand te pregatesti sa mergi intr-o vacanta, mai lunga sau mai scurta, esti cuprins de entuziasm si nu iei in calcul si posibilele situatii neprevazute care ar putea sa iti dea mari batai de cap. Pierderea bagajelor, furtul unor bunuri sau chiar intoxicatii de la anumite alimente sunt doar cateva evenimente ce iti pot strica placerea vacantei si te pot pune la cheltuieli serioase. Vestea buna este ca toate acestea, dar si multe alte situatii urate, se pot preintampina cu o asigurare de calatorie bine aleasa.

In principiu, asigurarile de calatorie acopera o gama larga de evenimente (de la imbolnaviri la accidente de masina), insa exista si asigurari specifice fiecarui turist in parte, in functie de nevoile lui si de costurile politei de asigurare.

Ce evenimente acopera asigurarea clasica de calatorie

Asigurarile de calatorie pot acoperi urmatoarele evenimente (pe baza pretului si specificului, asa cum am mentionat mai sus):Urgentele medicale, mai ales cele rezultate in urma alimentatiei (in tarile unde, de exemplu, alegi street food), sunt cele mai dese in randul turistilor. Sigur, multi se gandesc ca "Mie nu mi se poate intampla", insa ce te faci daca chiar ai nevoie de doctor si trebuie sa platesti totul la clinica/spital?Asigurarea medicala mai acopera si urgentele stomatologice, accidentele si includ tratamentul ambulatoriu, interventiile chirurgicale, repatrierea in tara de resedinta (daca tara unde ai fost internat nu iti poate oferi tratamentul de care ai nevoie) sau chiar repatrierea in caz de deces. Totusi, aminteste uniqa.ro, asigurarea medicala de calatorie nu trebuie confundata cu asigurarea de sanatate. Prima iti este folositoare in cazul urgentelor si al evenimentelor neprevazute care iti afecteaza sanatatea. De exemplu, in cazul unui accident la ski, transportul cu elicopertul de pe partie la spital si spitalizarea sunt suportate de asigurarea medicala (aici fiecare companie de asigurari are diverse conditii si acopera o partial sau total costurile).Daca ai facut o astfel de asigurare, trebuie sa retii bonurile si facturile pe care le primesti de la clinica, spital etc.

- protectia bagajului si a actelor

In cazul in care bagajul ti-a fost furat, l-ai pierdut sau a fost "ratacit" de compania aeriana, poti primi despagubiri daca prezinti documente ce atesta cheltuielile pe care ai fost nevoit sa le faci din acest motiv. In principal, raspunderea pentru bagaje apartine companiei aeriene (atunci cand calatoresti cu avionul), insa este limitata. Este valabil si pentru pierderea actelor: pasaport, buletin etc.

- raspundere civila

Exista situatii in care poti provoca daune cuiva, in timpul vacantei, fara sa vrei, iar asigurarea de calatorie te scapa de plata acestora.

Asigurare de calatorie personalizata

o asigurare suplimentara pentru sporturi de sezon,

asigurare in functie de mijlocul de transport folosit: daca zbori cu avionul, asigurarea acopera intarzierile/anularea zborului si pierderea bagajului. Daca mergi cu masina, asigurarea de asistenta rutiera este sfanta si include (in functie de firma la care o faci): asistenta telefonica in cazul in care intampini probleme cu masina cu care calatoresti in afara Romaniei, Restabilirea mobilităţii autovehiculului, Salvare / Recuperare în afara carosabilului, parcare, masina de schimb, hotel, continuarea calatoriei, recuperarea autovehicului reparat, repatrierea autovehicului.

asigurare de prelungire calatorie

Pe langa acesta, asigurarea de calatorie poate fi, asa cum am mentionat, facuta in functie de nevoile fiecaruia. De exemplu, daca mergi la ski, poti face:Preturile asigurarilor de calatorie difera de la companie la companie, acopera costuri diferite si pot fi facute online chiar si in ultimul moment (inainte de a urca in avion). Indiferent de destinatie si de nevoie, asigurarile de calatorie se muleaza pe orice nevoie si, desi nu sunt obligatorii, merita facute pentru a avea o vacanta lipsita de orice neplacere.