Fosta educatoare de gradinita, Oana Net, care in luna martie a anului trecut si-a ucis fetita in varsta de patru ani, a fost condamnata definitiv la 18 ani si opt luni de inchisoare si plata unor despagubiri.



Sentinta, data de Curtea de Apel Timisoara, este definitiva. Oana Net trebuie sa ii plateasca si despagubiri in valoare de 60.000 de euro sotului ei, care solicitase initial o suma mult mai mare.

In luna decembrie, Tribunalul Timis o condamnase pe femeie la 12 ani de inchisoare pentru violenta in familie (omor asupra unui membru de familie), insa sentinta a fost contestata de catre Curtea de Apel, judecatorii de aici considerand ca pedeapsa este prea mica. Si fosta invatatoare Oana Net a contestat-o.

Femeia si-a recunoscut fapta si o regreta, insa nu a facut alte comentarii in fata judecatorilor.

Fosta educatoare, in varsta de 38 de ani, era in arest preventiv inca din martie 2018 si se afla dupa gratii in Penitenciarul Arad.

Oana Net si-a ucis fetita dupa ce sotul a amenintat-o cu divortul

Oana Net, in varsta de 38 de ani, a fost invatatoare timp de 15 ani si nu a avut niciodata plangeri la locul de munca. In luna martie a anului trecut, dupa o discutie telefonica in care sotul ei i-a spus ca vrea sa divorteze, femeia si-a inecat fetita in cada si a incercat sa ii taie venele, apoi a inghitit o substanta toxica si a sunat la 112. Femeia le-a spus anchetatorilor ca nu are o explicatie logica pentru ce a facut si ca gandul divortului a macinat-o atat de mult, incat nu a mai stiut ce face. In urma cu o luna, ea isi daduse demisia si era in cautarea unui alt loc de munca.