Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) va intra in faliment, potrivit unui comunicat al companiei. Cu toate acestea, bucurestenii nu vor fi afectati, caci Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) le va furniza apa calda si caldura.



"In eventualitatea intrarii in procedura de faliment a RADET, ELCEN are disponibilitatea de a asigura energia termica necesara populatiei in conditiile asigurarii platii energiei termice si a subventiei de catre PMB. Mai mult decat atat, ELCEN isi manifesta deschiderea si disponibilitatea pentru identificarea unor solutii legale care sa permita functionarea optima a serviciului public de termoficare in municipiul Bucuresti.

Reprezentantii ELCEN dau asigurari ca nu va fi periclitata niciun moment furnizarea agentului termic si recomanda populatiei sa abordeze aceasta situatie cu calm intrucat se depun toate eforturile pentru preintampinarea oricaror situatii de blocaj cu repercusiuni majore", se arata in comunicat, potrivit Libertatea.

De asemenea, ELCEN sustine ca intrarea in faliment a RADET nu inseamna automat si falimentul sau, cu precizarea ca este necesar ca Primaria sa continue plata subventiilor.

ELCEN, principalul creditor al RADET

ELCEN si RADET sunt doua companii legate direct una de alta: prima produce agent termic si apa calda in patru centrale pe care le are in Bucuresti, iar a doua le distribuie catre populatie.

Insa, RADET are o datorie de peste 3,5 miliarde de lei catre ELCEN pentru marfa furnizata si neplatita, plus dobanzi si penalitati.

Responsabilitatea pentru faliment este a administratorilor RADET, dat fiind faptul ca acestia au refuzat constant sa ceara creditorilor companiei de modificare a Planului de reorganizare in conformitate cu Planul de reorganizare al ELCEN.