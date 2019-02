De cele mai multe ori, problemele dentare raman amanate si se agraveaza din cauza faptului ca multe persoane evita sa mearga la timp la specialist.



Frica de dentist este un fenomen raspandit peste tot si, in marea majoritate a cazurilor, provine din lipsa de cunostinta, dar si din cauza perceptiei ca toata experienta va fi foarte dureroasa. Neglijenta danturii duce, din nefericire, la agravarea unor probleme care ar putea fi rezolvate mult mai simplu, daca ar fi tratate din timp. O solutie pentru a evita si depasi aceste frici este informarea. Atunci cand descoperi care este procedura exacta a unui implant dentar facut de o clinica profesionista, increderea in intreaga procedura va creste semnificativ, iar astfel vei putea elimina multe dintre scuzele folosite pentru a evita acest moment.

5 scuze folosite frecvent pentru a amana o vizita la dentist:

1. Este scump

Marea majoritate a povestilor pe care le vei auzi despre vizite la dentist vor incepe cu pretul platit de pacienti pentru rezolvarea problemelor dentare. Ceea ce trebuie sa stii insa este faptul ca intretinerea danturii tale prin vizite regulate la dentist, desi acestea sunt contra cost, va fi mai putin costisitoare decat daca vei amana toate problemele pana cand nu vei mai putea dormi din cauza durerilor. De fiecare data, tratarea din timp a semnelor imbolnavirii danturii tale te va ajuta sa previi interventii ulterioare mult mai scumpe.

2. Injectia in gingie este foarte dureroasa

Acest lucru rareori mai este valabil, doar in cazuri izolate. In cea mai mare parte a timpului, injectiile abia daca sunt resimtite de catre pacienti, datorita metodelor noi si tehnologiilor de ultima generatie. Acest lucru inseamna totusi sa mergi la o clinica aflata la curent cu toate acestea.

3. Atata timp cat nu resimti dureri, vizita la dentist nu este necesara



Este o scuza folosita frecvent, care permite acelor mici probleme dentare aparute fara sa le simti sa se dezvolte pana cand va fi foarte dificil sa le mai rezolvi, decat cu o interventie complexa. Acesta este si motivul pentru care trebuie sa mergi, cel putin o data pe an la dentist, pentru o verificare completa a danturii tale.



4. Lipsa de control atunci cand esti pe scaunul dentistului

Este o idee care alimenteaza in general frica de a mai merge la dentist. O solutie, pentru a o depasi fara probleme, este sa ii ceri dentistului tau sa iti explice in detaliu fiecare pas pe care ar urma sa il faca in procedura din ziua respectiva. Medicii dentisti sunt obisnuiti ca cei din fata lor sa fie tensionati, astfel ca te va ajuta sa te relaxezi si va colabora foarte deschis cu tine.



5. Problemele gingivale sunt naturale, iar vizita la dentist nu le poate elimina

Este adevarat ca unele danturi sunt mai sensibile decat altele, insa aceasta scuza pleaca in primul rand de la o informatie falsa. Problemele gingivale sunt cauzate de acumularea placii dentare si a spalatului neregulat pe dinti. Vizita regulata la dentist te va ajuta sa nu iti agravezi situatia.