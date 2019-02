Jurnalista Sorina Matei sustine ca procurorul Adina Florea a incalcat deja legea in dosarul Kovesi, fostei sefe DNA incalcandu-i-se drepturile procesuale situatie care determina nulitate in dosar.



Redam postarea integrala a Sorinei Matei:

"Bomba cu fisiune: Procurorul Adina Florea a incalcat deja legea/CPP in dosarul Kovesi. Fostei sefe DNA i s-au incalcat drepturile procesuale situatie care determina nulitate in dosar #NulitateInDosarulKovesi

Procurorul Sectiei de Investigare a magistratilor, Adina Florea, procuror de caz in speta 'Kovesi -Jakarta- aducerea lui Nicolae Popa' a incalcat normele Codului de Procedura Penala in dosarul Kovesi, norme care prevad ca un procuror nu mai poate face acte de urmarire penala intr-un dosar din momentul in care unei persoane i-a fost deja stabilita si a dobandit calitatea de suspect si pana cand acesteia nu i-a fost adusa la cunostinta si a luat act prin proces verbal de aceasta calitate de suspect.

Insa din momentul in care i-a stabilit in dosar calitatea de suspect Codrutei Kovesi, adica de miercuri/13 februarie 2019 si pana cand Laura Codruta Kovesi a luat cunostinta de aceasta calitate prin semnarea procesului verbal, adica vineri/15 februarie 2019, ora 13.00, procurorul Adina Florea a efectuat cu incalcarea Codului de Procedura Penala acte de urmarire penala in aceeasi speta: a citat joi/14 februarie 2019 si a audiat martori in acelasi dosar vineri dimineata, actiuni deja de notorietate publica. De exemplu, l-a citat si audiat pe fostul premier Victor Ponta, incalcandu-i cu aceasta ocazie Laurei Codruta Kovesi drepturile procesuale.



SITUATIA PE SCURT:



*Miercuri, 13 februarie 2019, Laura Codruta Kovesi a dobandit calitatea de suspect in dosarul Jakarta/aducerea lui Nicolae Popa, motiv pentru care in aceeasi zi de miercuri a fost emisa si citatia pe numele fostei sefe DNA ca suspect pentru faptele de luare de mita, abuz in serviciu si marturie mincinoasa, citatie care i-a fost inmanata tot miercuri la ora 20.00 de catre un ofiter de Politie, fiind invitata sa se prezinte vineri, 15 februarie 2019, la ora 13.00, la sediul sectiei de investigare a magistratilor.

*Potrivit Codului de Procedura Penala, art 305, alin 3, atunci cand din datele si probele existente in cauza rezulta indicii rezonabile ca o anumita persoana a savarsit fapta pentru care s-a inceput urmarirea penala, procurorul dispune ca urmarirea penala sa se efectueze in continuare fata de aceasta iar persoana DOBANDESTE calitatea de suspect. Lucru care s-a intamplat miercuri, 13 februarie 2019.

*Potrivit CPP, art 275, CHEMAREA unei persoane in fata organului de urmarire penala se face prin citatie scrisa, se face din oficiu prin agentii procedurali ai organelor judiciare, orice alt salariat al acestora, si prin intermediul politiei locale care transmit un plic inchis cu mentiunea Pentru Justitie/ A se inmana cu prioritate. Art 259 al aceluiasi CPP arata ca suspectul se citeaza la adresa unde locuieste. Lucruri care s-au intamplat tot miercuri, 13 februarie 2019, la ora 20.00.

*Potrivit CPP, art 307, ADUCEREA LA CUNOSTINTA A CALITATII de suspect care este un act parte a efectuarii si desfasurarii urmaririi penale, inseamna ca persoanei care a dobandit calitatea de suspect in dosar i se aduce la cunostinta, inainte de prima sa audiere, aceasta calitate, i se comunica fapta pentru care este suspectata, incadrarea juridica a acesteia dar si drepturile procesuale prevazute la art. 83 CPP, incheindu-se in acest sens un proces-verbal de luare la cunostinta a tuturor acestora. Lucru care s-a intamplat abia vineri, 15 februarie 2019, dupa ora 13.00.



*DREPTURILE PROCESUALE ale suspectului mentionate cu aceasta ocazie, potrivit art 83, din CPP, sunt urmatoarele:



dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat si incadrarea juridica a acesteia,

dreptul de a consulta dosarul in conditiile legii,

dreptul de a nu da nicio declaratie pe parcursul procesului penal atragandu-i-se atentia ca daca refuza sa dea declaratii nu va suferi nicio consecinta defavorabila iar daca va da declaratii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de proba impotriva sa,

dreptul de a propune administrarea de probe in conditiile prevazute de lege, de a ridica exceptii si de a pune concluzii,

dreptul de a formula orice alte cereri ce tin de solutionarea laturii penale a cauzei, dreptul de a avea un avocat ales, iar daca nu isi desemneaza unul, in cazurile de asistenta obligatorie,

dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu,

dreptul de a beneficia in mod gratuit de un interpret atunci cand nu intelege, nu se exprima bine sau nu poate comunica in limba romana,

dreptul de a apela la un mediator in cazurile permise de lege si

dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale.

*Potrivit CPP, art 92, in cursul urmaririi penale, dupa aducerea la cunostinta a calitatii de suspect, avocatul suspectului are DREPTUL SA ASISTE la efectuarea oricarui act de urmarire penala in cauza, are DREPTUL SA PARTICIPE la AUDIEREA oricarei persoane, la perchezitii, are dreptul sa formuleze plangeri, cereri si memorii, iar pentru orice act de urmarire penala in dosar avocatul trebuie sa fie incunostiintat. Iar daca nu se prezinta, procurorul trebuie sa faca dovada ca avocatul a fost incunostiintat de toate acestea.

*Insa dupa ce miercuri procurorul de caz Adina Florea a emis si a trimis citatia Codrutei Kovesi ca suspect si inainte ca vineri sa-i aduca la cunostinta aceasta calitatea si fosta sefa a DNA sa semneze procesul verbal de luare la cunostinta, joi si vineri dimineata, procurorul Adina Florea a efectuat contrar prevederilor CPP acte de urmarire penala in dosarul Kovesi. Legal, asa ceva nu mai avea voie sa faca pentru ca fosta sefa a DNA avea deja stabilita si dobandita calitatea de suspect.

*Astfel, joi, procurorul Florea l-a citat in acelasi dosar ca martor pe fostul premier Victor Ponta iar vineri dimineata l-a si audiat pe acesta, de la ora 9.00 pana in jur de ora 12.00, inainte ca fostei sefe DNA sa i se aduca la cunostinta calitatea de suspect si sa semneze procesul verbal de luare la cunostinta, fapt care s-a intamplat dupa ora 13.00.

*Ca atare, prin neparticiparea avocatului Codrutei Kovesi la audierea lui Victor Ponta si alte acte de urmarire penala facute in dosar, lucru care nici nu se putea intampla pentru ca Laura Codruta Kovesi nu luase la cunostinta de calitatea de suspect si nu semnase procesul verbal, desi aceasta calitate o dobandise in dosar inca de miercuri, fostei sefe DNA i s-au incalcat potrivit CPP drepturile procesuale.

*Potrivit normelor CPP, din momentul in care o persoana dobandeste calitatea de suspect intr-un dosar si pana cand persoana nu ia la cunostinta personal de aceasta calitate si de drepturile ei procesuale, nu se mai pot efectua niciun fel acte de urmarire penala in acel dosar, nicidecum citari si audieri de martori, cum a fost cea a lui Victor Ponta, pentru ca in lipsa prezentei obligatorii a avocatului suspectului deja stabilit in dosar orice act de urmarire penala efectuat de procuror este lovit de nulitate.

*Potrivit CPP, art 281, incalcarea dispozitiilor privind prezenta suspectului atunci cand participarea este obligatorie potrivit legii dar si incalcarea prevederilor privind asistarea de catre avocat a suspectului precum si a celorlalte parti, atunci cand asistenta este obligatorie, determina nulitatea absoluta a actelor.

Nici nu a inculpat-o bine si lui Florea ii pica dosarul. Showul, prostia si graba strica totul. La instanta este mereu cu CPP, adica cu legea".