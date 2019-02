Un barbat a murit inecat in lacul parcului Herastrau.



Potrivit anchetatorilor exista varianta unei sinucideri pentru ca barbatul ar fi lasat un bilet de adio.

Alerta s-a dat miercuri, in jurul orei 10:00, cand mai multe ambulante au fost trimise in Parcul Herastrau pentru a salva un barbat inecat in apele lacului, scrie libertatea.ro, citat de Antena3.ro.

Medicii nu l-au mai putut salava pe barbat si au fost nevoiti sa constate decesul.