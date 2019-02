Conform ultimelor statistici publicate de Global Cancer Observatory, numarul pacientilor cu cancer din Romania a fost in crestere in 2018: fata de raportarea anterioara, din 2012, numarul pacientilor cu cancer a ajuns la 83 de mii, cu 6 procente mai mare fata de 2012. Si numarul deceselor a crescut cu 5 procente, ajungand la aproape 51 de mii in 2018.



Alaturi de chirurgie, chimioterapie, imunoterapie si tratamente tintite, radioterapia ramane o componenta principala a terapiei cancerului. In Romania, doar 30 de pacienti din 100 diagnosticati cu cancer au acces la terapie, fie din lipsa fondurilor, fie din cauza aparaturii insuficiente. Insa calitatea radioterapiei este comparabila cu cea a marilor centre din strainatate destinate terapiei cancerului. Asta datorita aparaturii performante, experientei medicilor care au acces la informatii si cursuri de specializare si existentei unor centre regionale de tratament al cancerului, cum este si Spitalul Onco Card din Brasov.

Potrivit unui comunicat remis 9am, radioterapia poate fi facuta inainte sau dupa interventia chirurgicala de extirpare a unei tumori si poate fi insotita de chimioterapie. De asemenea, exista situatii cand radioterapia este singura optiune de tratament. Medicul specialist in radioterapie Cristian Turdeanu, din cadrul Spitalului Onco Card Brasov, ofera cateva informatii esentiale despre cum functioneaza radioterapia si despre efectele iradierii tumorilor asupra organismului.



1. Radiatiile ajung atat la tesuturile maligne, cat si la cele sanatoase. “Radioterapia este un tratament cu radiatii ionizante care afecteaza celulele, atat pe cele sanatoase, cat si pe cele bolnave. Ideea de radioterapie a aparut cand s-a constatat ca celulele maligne sufera modificari mai grave in urma radioterapiei comparativ cu cele sanatoase. Dozele de iradiere prescrise pentru tratamente sunt cele despre care stim ca asigura sanse maxime de distrugere a celulelor maligne, in conditiile unor toxicitati acceptabile la nivelul tesuturilor sanatoase”, spune medicul Cristian Turdeanu.



2. Radioterapia are efecte secundare, care pot fi acute, imediate, dar si pe termen lung. “In general, se produc iritatii locale, inflamatie locala, care uneori, este foarte greu de tolerat. In cazul cancerelor din sfera ORL, avand in vedere ca radiatiile afecteaza si structurile anatomice care vin in contact direct cu bolul alimentar, pacientul se va confrunta cu dificultati teribile de ingerare a alimentelor. Situatia difera de la pacient la altul: intensitatea acestor efecte difera in functie de radiosensibilitatea proprie a pacientului si depinde bineinteles si de doza pe care o administram. Un alt exemplu: cand iradiem pelvisul, in campul de iradiere intra si vezica urinara, iar un efect secundar acut poate fi ceea ce noi numim cistita radica. Ca manifestari, seamana cu o cistita, numai ca nu e de natura infectioasa. Ceea ce am prezentat mai sus sunt toxicitati acute; pentru exemplificarea celor tardive voi reveni la situatia unei iradieri pe sfera ORL. In acest caz exista riscul iradierii muschilor care controleaza masticatia, cu posibila fibroza ulterioara a acestora, ceea ce se exprima prin limitarea deschiderii gurii (trismus). Este doar un exemplu de toxicitate tardiva, insa evidentiaza inconvenientele acestora, mai ales daca ne gandim la faptul ca sunt ireversibile”, descrie medicul impactul efectelor adverse ale radioterapiei.



3. Aparatura moderna de radioterapie permite atenuarea efectelor adverse. “Inainte de a incepe radioterapia, facem o simulare CT, facem un CT in regiunea anatomica afectata,, iar ulterior, pe aceste imagini vom indica fizicianului unde este tumora si organele invecinate, sanatoase, ale acesteia (“organele la risc”). Avand aceste informatii, cu ajutorul aparaturii moderne de radioterapie, se va putea elabora un plan de radioterapie care sa livreze doza curativa pe formatiunea tumorala si dozele cele mai scazute posibil pe tesuturile invecinate.In concluzie, avem nevoie de o perioada rezonabila de timp pentru a dezvolta planul de tratament in conditii optime. Este foarte important sa acordam mare atentie acestei etape. Asa reducem efectele secundare si doar asa putem beneficia de avantajele tehnicilor avansate de radioterapie. Efectele secundare acute sunt greu de tolerat pe moment, dar trec, se vindeca”, afirma dr. Cristian Turdeanu.

4. Radioterapia nu trebuie intrerupta pentru a nu reduce sansele de reusita ale tratarii cancerului. “O intrerupere de 1-2 zile, peste weekend spre exemplu, nu e o problema semnificativa. Daca pacientul face o parte din tratament, apoi nu vine din varii motive, intrerupe si revine peste 3 luni sa continuam, nu e deloc in regula. Intreruperea tratamentului scade sau compromite total sansele de succes ale tratamentului. In plus, nu putem relua tratamentul de la zero.Celulele sanatoase iradiate sufera modificari ireversibile de intensitate variabila cu doza administrata. Astfel, daca am reincepe de la 0 doza curativa, pe care am intrerupt-o, aceasta s-ar suprapune pe doza initiala si cumulat, ar fi o doza prea mare pentru celulele sanatoase. Se poate spune ca avem o singura incercare. Daca nu o utilizam corect sansele succesului tratamentului se reduc semnificativ”, avertizeaza specialistul.

5. Tratamentele naturiste trebuie evitate cu orice pret. “Fac o precizare importanta: pe langa fumat, unele preparatele naturiste scad eficienta tratamentului nostru. Ar fi doua probleme mari cu tratamentele naturiste: prima ar fi ca pacientii apeleaza la ele si nu se mai adreseaza medicului. Tratamentul naturist nu are efect, iar boala avanseaza intr-un stadiu in care nu se mai poate face mare lucru sau nimic. Mai exista tratamente care ajung sa faca chiar rau, sunt hepatotoxice unele dintre ele. Si mai exista tratamente care nu fac nici bine, nici rau”, concluzioneaza medicul Cristian Turdeanu.