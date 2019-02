Guvernul a adoptat marti o OUG care modifica legile Justitiei si care se refera, printre altele, la delegarile in functii de conducere de rang inalt din cadrul Ministerului Public, a anuntat ministrul Tudorel Toader.



Potrivit ministrului, Executivul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si a procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si al procurorilor, a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii 317/2004 referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii.

El a precizat ca o modificare importanta se refera la delegarea in functiile de rang inalt din cadrul Ministerului Public.

"Exista o modificare destul de importanta referitoare la functiile de conducere de rang inalt din cadrul Ministerului Public - ca-i procuror general, adjunct, procuror-sef la DNA, DIICOT, sefi de sectii, toti ceilalti. (...) Legea in vigoare (...) prevede pentru aceste functii un mandat fix cu durata de trei ani, mandat care poate fi reinvestit. Dar reinvestirea nu inseamna nici prelungirea, nici conferirea unui nou mandat. Al doilea mandat se poate ocupa numai in conditiile legii. (...) Ce aduce ordonanta cu caracter de noutate? Faptul ca aceste functii privind procurorii, functiile de rang inalt, unde procedura se initiaza de catre ministrul Justitiei - declanseaza procedura, interviu, toate celelalte, merge la Consiliul Superior al Magistraturii de unde ia acel aviz consultativ, cu avizul consultativ, daca ministrul continua procedura, se adreseaza presedintelui Republicii pentru a emite decretul de investire in functie - aceste functii nu pot fi delegate, ele se ocupa si trebuie ocupate numai in conditiile legii prin procedura pe care o prevede legea. De ce? Pentru ca, din pacate, astazi cand vorbim multe functii de procuror, functii de conducere de rang inalt, sunt ocupate prin delegare, ceea ce nu este normal, pentru ca legea spune, in conditiile legii, procedura, repet, pe care am precizat-o. Sigur ca astazi, cand vorbim, sau maine cand apare ordonanta in Monitorul Oficial avem astfel de functii ocupate prin delegati", a explicat Toader, la Guvern.

El a adaugat ca, la finalul ordonantei, exista o norma tranzitorie, care spune ca cei delegati in prezent raman in functie timp de 45 de zile, dar ''in 45 de zile ele trebuie ocupate prin procedura legala, in conditiile legii''.

Toader a mai precizat ca posibilii candidati pentru respectivele functii de rang inalt vor putea fi si din randul judecatorilor care au fost procurori, astfel avizul consultativ va reveni in sarcina plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

"Potrivit ordonantei, pot candida procurorii care indeplinesc conditiile legii, nu se poate altcumva, dar pot candida si judecatori care au fost procurori, prin urmare cineva cu experienta din sistemul Ministerului Public, cineva care, la momentul adoptarii ordonantei, intrarii in vigoare, are roba de procuror sau a avut candva roba de procuror, adica are experienta in managementul si problemele interne, problemele de functionare, organizare a Ministerului Public. Dat fiind ca pe viitor, in baza ordonantei, pot candida si procurori fosti judecatori, se schimba competenta de emitere a avizului consultativ de la Sectia de procurori la plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Sigur ca sunt si alte modificari", a mentionat Tudorel Toader.