O minora de 12 ani din localitatea Badon a decedat marti, la Zalau, dupa ce a cazut dintr-un microbuz de transport persoane caruia i s-au deschis usile in mers.



"In data de 19 februarie, ora 14.37, pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau, un barbat de 57 de ani, din Zalau, in timp ce conducea un microbuz de transport persoane, cursa regulata, nu a asigurat inchiderea usilor din spate, moment in care o minora de 12 ani, pasagera in microbuz, s-a dezechilibrat si a cazut in spatele microbuzului, pe partea carosabila", a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Maria Cristea, intr-o informare de presa, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, politistii sunt la fata locului, impreuna cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR). Soferul a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind negativ.

In urma impactului, minora a decedat, desi personalul SMURD si al ambulantei sosite la fata locului au efectuat circa 50 de minute manevre de resuscitare.