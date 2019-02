Ne petrecem o mare parte din viata in online - pentru socializare, cumparaturi sau operatiuni bancare - iar pentru antreprenori acest lucru atrage dupa sine si mai multe riscuri, intrucat business-ul este cel care ajunge in bataia pustii. Asadar, ca sa iti protejezi afacerea, ai nevoie de cel mai bun antivirus.



Adevarul este ca nici macar cel mai bun antivirus nu iti garanteaza protectie completa impotriva atacurilor cibernetice, mai ales ca hackerii gasesc constant noi cai de atac, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa iti instalezi pe calculatoare o solutie de securitate pentru a reduce riscul unei infectii cu un virus. Iata mai jos o lista de programe de securitate, fiecare dintre acestea avand caracteristici care le pot cataloga ca fiind cel mai bun antivirus.

Antivirus Kaspersky Internet Security 2018

Cel mai bun antivirus - Bitdefender Total Security 2019

Avast Premier

Cel mai bun antivirus - Panda Global Protection

Avira Antivirus Pro

Kaspersky este considerat a fi unul dintre cele mai bune programe de protectie. Licenta Internet Security 2018 iti securizeaza mai multe dispozitive si ofera urmatoarele beneficii: protejeaza confidentialitatea si informatiile personale, creste securitatea pentru cumparaturi si operatiuni bancare online, simplifica securitatea prin control online simplu, ofera control parental pe PC si Mac. Aceasta licenta poate fi folosita de 5 utilizatori, pe laptop/desktop, Mac/ Android, avand o valabilitate de 12 luni.Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, a luat pana acum mai multe premii pentru cel mai bun antivirus datorita securitatii sporite pe care o asigura, uneltele aditionale utile si interfata de utilizare placuta. Acest program de securitate furnizeaza multiple straturi de protectie impotriva amenintarilor ransomware si remediere ransomware. Utilizeaza tehnologia bazata pe detectie comportamentala, astfel ca previne infectarile si protejeaza documentele importante impotriva criptarii de tip ransomware. De asemenea, opreste atacurile cibernetice inainte ca acestea sa fie declansate si asigura protectia datelor confidentiale online si cele cu caracter personal. Poti cumpara acest antivirus de aici si sa il folosesti pe 5 calculatoare Acest program de securitate ar putea fi numit cel mai bun pentru ca are o multime de instrumente si solutii pentru prevenire si protectie impotriva atacurilor cibernetice. Exista un firewall care monitorizeaza si controleaza ceea ce se intampla in computer si in afara acestuia. O functie anti spam protejeaza impotriva dodge spam-ului si altor continuturi malitioase. De asemenea, impiedica hackerii sa va deturneze setarile DNS si sa va redirectioneze catre site-uri false, ca sa va fure detaliile bancare. Permite sa detectati si blocati virusii, programele malware, programele spion, rascumpararea si phishing-ul. Privind confidentialitatea, acesta va permite sa blocati toate conturile cu o singura parola sigura, sterge definitiv fisierele sensibile, iar scutul NEWWebcam opreste spionajul web. Acest antivirus este la reducere acum si il poti comanda aici O alta solutie care poate fi considerata a fi cel mai bun antivirus este Panda Global Protection. Acesta ofera protectie impotriva amenintarilor si a atacurilor de phishing, protectie Wi-Fi, blocheaza continutului nedorit. Programul poate fi utilizat ca un manager de parole si ca o solutie de backup, asigurand, in acelasi timp, protectia datelor. De asemenea, asigura stergerea securizata a fisierelor, criptarea datelor confidentiale si optimizeaza performanta calculatorului. Pachetul antivirus poate fi folosit de catre 3 utilizatori, fiind valabil pe o perioada de 12 luni. Il comanzi de aici Acest antivirus ofera protectie online esentiala pentru calculator, datorita functionalitatilor sale. Intra la categoria cele mai bune programe antivirus asigurand un mod rapid si usor de a va proteja impotriva pericolelor online fara bataie de cap - de la programe malware si virusi prin e-mail, la phishing si furt de identitate. Pentru protectie malware, exista sannerul antivirus - un sistem de protectie impotriva aplicatiilor malitioase - si o tehnologie de protectie a informatiilor din cloud. Avira ofera protectie pentru email, un sistem inteligent de reparare a fisierelor si autoprotectie prin care impiedica aplicatiile rau intentionate sa modifice setarile sau sa dezactiveze protectia antivirusului. Acest program de securitate poate fi comandat aici , unde gasesti si mai multe detalii privind solutiile pe care le ofera.