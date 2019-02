Problema alimentelor infectate cu Listeria a luat amploare in ultimele zile, motiv pentru care este necesar sa stim ce este aceasta bacterie, care sunt simptomele si factorii de risc.



Bacteria Listeria este foarte raspandita in natura, pe intregul glob, in timp ce listerioza ca boala este rara. Incidenta infectiilor umane este dificil de stabilit, majoritatea evoluand fara simptome.

Ce este Listeria?

Bacteria Listeria se transmite la oameni, de obicei, prin produse alimentare contaminate, lapte insuficient pasteurizat sau branza (insa cel mai adesea germenele se gaseste in carnea gatita insuficient si in produsele lactate), iarmonocytogenes. In unele cazuri germenul a fost transmis prin contact direct cu alte persoane infectate sau animale.

Omul bolnav poate fi o sursa de infectie (mai ales nou-nascutii), iar femeile pot fi purtatoare de listerii in tractul genital, informeaza Csid.ro.

Listeria - simptome asemanatoare cu cele are gripei

Unele persoane fac o forma a bolii asemanatoare gripei, prezentand simptome precum febra, dureri musculare, greata si voma si dureri gastrice.

Listeria - factori de risc

Totusi, daca bacteria reuseste sa patrunda la nivelul sistemului nervos, simptomatologia poate fi mult mai severa. In acest caz, printre simptome se numara cefaleea si rigiditatea cervicala, convulsii, pierderea echilibrului si o stare confuzionala.

In ciuda faptului ca oricine se poate infecta, in cazul anumitor persoane riscul este mai mare. Listerioza poate reprezenta un pericol redutabil pentru femeile insarcinate si pentru fat. Aceasta boala poate avea ca si consecinte nasterea prematura, avortul sau nasterea unui copil mort. De asemenea, nou-nascutul poate fi grav bolnav daca el a fost infectat cu Listeria inainte de nasterea sa.

Tratamentul infectiei cu Listeria

Persoanele care au sistemul imunitar slabit au de asemenea un risc crescut de a face o forma severa a bolii. Printre aceste cazuri se numara persoanele care sufera de boli, precum cancer sau SIDA, si de asemenea, persoanele in varsta, noteaza sfatulmedicului.ro Listerioza se trateaza cu antibiotice, insa datorita gravitatii bolii, multi medici prefera ca pacientii sa interneze in spital pe timpul efectuarii tratamentului, pentru o monitorizare mai buna.

Antibioticele pot fi astfel administrate intravenos, ele ajungand astfel direct in sange si reprezinta cea mai rapida si mai eficienta cale de a administra un antibiotic.

Peste 200 de kilograme de file de somon afumat - retrase de pe piata in ultimele zile

Peste 100 de kilograme de file de somon afumat a retras ANSVSA din depozitele producatorilor de peste, iar alte aproape 100 de kilograme au fost scoase de pe rafturile magazinelor. Motivul - contaminare cu bacteria Listeria.

Inspectorii sanitar veterinari precizeaza ca astfel de produse cu probleme inca se mai gasesc in unele hipermarketuri din Capitala, pentru ca procesul de retragere nu s-a incheiat.

"Aceasta bacterie, Listeria, poate sa patrunda in alimente, fie ca vorbim de productie, fie ca vorbim de etapa de procesare, transport sau de vanzare, daca se afla la raft si se deterioreaza ambalajul", a spus Rares Habeanu, purtator de cuvant al ANSVSA, potrivit Digi24.

Lanturile de magazine unde au ajuns produse din loturile contaminate, Kaufland, Carrefour si Auchan, au anuntat retragerea lor de la raft. Este vorba despre mai multe tipuri de somon afumat file ambalat, inclusiv unul dedicat copiilor, produse in ianuarie si februarie.