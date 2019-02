Procurorul-sef al Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, a respins cea de-a doua cerere depusa de Laura Codruta Kovesi de recuzare a Adinei Florea, cea care se ocupa de dosarul in care fosta sefa a DNA este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, au declarat, marti, surse judiciare pentru Agerpres

Pe 15 februarie, Laura Codruta Kovesi a fost chemata la Sectia de investigare a magistratilor pentru a fi audiata intr-un dosar legat de aducerea in tara a fostului director al FNI Nicolae Popa.

Kovesi a anuntat atunci ca a depus doua cereri de recuzare - una pe numele procurorului de caz, Adina Florea, si cealalta referitoare la seful Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, motivul fiind "afectarea impartialitatii".

Cererea de recuzare a Adinei Florea a fost respinsa in aceeasi zi de Gheorghe Stan, dupa care procurorul general Augustin Lazar a respins si recuzarea lui Gheorghe Stan.

Kovesi a revenit luni cu o a doua cerere de recuzare a procurorului Adina Florea, insa si aceasta solicitare a fost respinsa.

Dosarul in care este acuzata Laura Codruta Kovesi a fost deschis in decembrie 2018, in urma unei sesizari depuse de fostul deputat Sebastian Ghita. Acesta a fugit in Serbia, dupa ce a fost trimis in judecata in mai multe dosare de coruptie.

Ghita sustinea ca, in anul 2011, Kovesi i-a cerut sa achite 200.000 de euro pentru aducerea lui Nicolae Popa cu un avion din Indonezia, pe numele caruia exista un mandat international de arestare.

Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) sustin ca Laura Codruta Kovesi ar fi pretins si primit, in cursul anului 2011, suma de 268.689 lei de la omul de afaceri Sebastian Ghita in legatura extradarea fostului director al FNI Nicolae Popa.

Kovesi mai este acuzata ca ar fi implicat Parchetul General in procedura extradarii lui Nicolae Popa, cu incalcarea dispozitiilor legale si ar fi dispus suportarea cheltuielilor de transport pentru persoanele care aveau obligatia sa asigure aducerea in tara a fostului director al FNI si care faceau parte din Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul IGPR, precum si a unei persoane care facea parte din cadrele active ale SRI.