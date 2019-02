Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, la Iasi, ca pe numele societatii din Bucuresti in care functiona un salon de infrumusetare in care se fac interventii estetice ilegale va fi facuta o plangere penala, precizand ca deja, prin Directia de Sanatate Publica, a fost notificat mall-ul in care respectiva firma functioneaza ca aceasta nu are autorizatie.



"Ministerul poate face foarte multe. Ministerul este autoritate. Cred ca, uneori, ne-am obisnuit sa nu respectam autoritatea sau poate nu s-a dorit a fi respectata autoritatea. Pe mine, personal, nu ma intereseaza ce spune firma. Eu spun ca am niste reguli. Ministerul Sanatatii a creat un cadru legal pe care aceasta societate nu il respecta. Prin urmare, Ministerul Sanatatii, prin DSP Bucuresti, a informat conducerea mall-ului ca exista o societate in incinta care isi desfasoara activitatea fara autorizatie. Nu cred ca intr-un contract comercial nu exista o clauza "daca nu esti legal poti functiona". Nu cred. Vom astepta raspunsul si, bineinteles, vom face plangere penala. Asta este clar", a declarat, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Ea a spus ca, desi salonul de infrumusetare ar fi trebuit sa isi suspende activitatea, acesta continua sa functioneze ilegal. "Inclusiv din Ministerul Sanatatii a sunat cineva si s-a programat. Prin urmare, astazi, masurile vor fi foarte drastice. Nu e nevoie de o hotarare judecatoreasca pentru a obtine o suspendare sau o inchidere de activitate. Firma avea activitatea suspendata din luna septembrie (2018 -n.r). Avea un plan de conformare cu niste neconformitati care trebuiau rezolvate intr-un interval de timp, putand insa sa functioneze ulterior, dar in alte conditii si nu cu act medical efectiv", a declarat Sorina Pintea. Ministrul Sanatatii a confirmat totodata ca, in timpul controlului facut de inspectorii DSP Bucuresti, s-a constatat ca mai multe produse medicale aveau termenul de valabilitate expirat, scrie Agerpres. In urma unor controale efectuate de DSP Bucuresti a fost descoperit un cabinet de infrumusetare care functioneaza intr-un mall din Capitala si care oferea inclusiv servicii medicale de injectare cu botox si acid hialuronic.

