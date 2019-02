Doi copii in varsta de 3 si patru ani, o sora si un frate, au murit dupa ce a explodat televizorul din camera in care se aflau.



Incidentul s-a petrecut in raionul Floresti.

Autoritatile au fost anuntate de un vecin ca locuinta familie arde, a spus pentru IPN Lilia Harea, ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Floresti.

La fata locului s-au deplasat medici, pompieri si grupa operativa, noteaza adevarul.ro.

Incendiul ar fi izbucnit dupa ce un televizor ar fi explodat, conform cercetarilor preliminare.

In momentul exploziei, copiii se aflau in casa, iar tatal celpr doi se afla in curte, impreuna cu baiatul mai mare, de 7 ani.

Dupa ce a auzit zgomotul puternic, barbatul a fugit in casa, reusind sa scoata micutii. Fratii au fost transportati de urgenta la Spitalul din orasul Camenca, insa, din pacate nu au rezistat si au incetat din viata.