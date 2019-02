Instanta suprema a admis o contestatie depusa de fostul senator Dan Sova si a dispus anularea condamnarii de 3 ani inchisoare primite de acesta in dosarul 'CET Govora'.



Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca dosarul sa se rejudece pe data de 15 aprilie.

"Admite contestatia in anulare formulata de contestatorul condamnat Sova Dan Coman impotriva deciziei penale nr. 108 din 20 iunie 2018, pronuntata de Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 3174/1/2017. Desfiinteaza in parte decizia penala contestata, numai in ceea ce il priveste pe contestatorul condamnat Sova Dan Coman. Anuleaza toate formele de executare emise in baza sentintei penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 pronuntata de Inalte Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala in dosarul nr. 526/1/2016, ramasa definitiva prin decizia penala sus - mentionata, numai in ceea ce il priveste pe contestatorul condamnat Sova Dan Coman. Fixeaza termen pentru rejudecarea cauzei la 15 aprilie 2019, Sala Sectiilor Unite, pentru cand se va cita inculpatul Sova Dan Coman la adresele indicate in dosar. Mentine celelalte dispozitii ale deciziei penale contestate", se arata in decizia Instantei supreme.

Dan Sova a fost eliberat din penitenciar in decembrie 2018, dupa ce Curtea Constitutionala a constatat nelegalitatea constituirii completurilor de 5 judecatori de la Instanta suprema.

Pe 20 iunie, Dan Sova a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul 'CET Govora', el avand de platit si 100.000 euro. In acelasi dosar, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu suspendare.

In cazul lui Sova, completul de cinci judecatori a mentinut condamnarea data de instanta de fond.

Potrivit DNA, in perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Sova a pretins sume de bani si a primit in total 100.000 de euro de la un denuntator, in schimbul traficarii influentei sale reale pe care o avea pe langa Mihai Balan, director general al CET Govora la acea vreme, astfel incat acesta din urma sa asigure incheierea unor contracte de asistenta juridica cu o anumita societate de avocatura, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/luna, scrie Agerpres.

Anchetatorii mai sustin ca Mihai Balan a produs un prejudiciu in dauna CET Govora de peste 1,3 milioane lei (suma totala decontata cu o frecventa lunara, in baza celor doua contracte), concomitent cu obtinerea unor foloase necuvenite, in acelasi cuantum, de catre firma de avocatura.

DNA preciza ca, in perioada decembrie 2011 - decembrie 2012, societatea de avocati a emis lunar catre CET Govora facturi pentru activitatile de asistenta juridica prestate. In aceeasi perioada, senatorul a incasat de la societatea de avocati suma totala de 60.000 de euro.

In cea de-a doua perioada contractuala, Dan Sova a incasat un comision in valoare totala de 40.000 euro, indica procurorii. DNA mentioneaza ca cea mai mare parte a banilor primiti de Sova au fost orientati, in mod direct, catre stingerea unei datorii provenite din cumpararea de la fostul deputat Cristian Rizea a unui imobil situat in Bucuresti.