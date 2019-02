Pentru a limita raspandirea virusului pestei porcine, autoritatile au decis ca la Pomarla, Botosani, localitate unde s-a confirmat ultimul focar, sa fie impuscati toti cainii fara stapan.



Potrivit primarului, in Pamarla sunt foarte multi maidanezi, iar unii dintre ei chiar s-au salbaticit si traiesc prin padurile din apropierea localitatii.

Vanatorii de la AJVPS au impuscat deja 45 de caini, scrie Digi24.

Pentru moment, comuna Pomarla se afla in monitorizare timp de o saptamana si, in cazul in care nu vor mai aparea noi focare de pesta porcina, in gospodarii nu vor fi facute sacrificari.