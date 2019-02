PressOne afirma ca Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila, a plagiat mai mult de jumatate din teza de doctorat pe care a sustinut-o in 2008 la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori (FFABBV) din cadrul Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti



UPDATE 11:49 - Reactia lui Darius Valcov la acuzatia de plagiat

"Pentru ca nu era suficienta decredibilizarea mea, cu inventii privind lingouri si bani ascunsi prin cimitire, mai nou, o parte din cei 19.000 de angajati ai SRI (am inclus aici si acoperitii), catalogheaza teza mea de doctorat drept una partial plagiata. Raspunsul meu este simplu: EXCLUS!

In alta ordine de idei, daca nu stiati, in luna ianuarie, media cotatiilor ROBOR la 3 luni a fost 2,97 si la 6 luni a fost 3,27. Numarul tranzactiilor la 3 si la 6 luni a fost un mare ZERO. (Adica bancile, intre ele, nu s-au imprumutat deloc. Cotatiile au fost folosite doar pentru umflarea ratelor populatiei)", a scris Darius Valcov pe Facebook, potrivit Digi24.

Conform PressOne, mai mult de 100 dintre cele 212 de pagini ale tezei de doctorat a lui Darius Valcov, intitulata "Perfectionarea managementului financiar al intreprinderii in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana", sunt plagiate. Lucrarea a fost sustinuta la un an de la aderarea la UE, in 2008, tema fiind la acel moment depasita.

Sursele originale identificate de PressOne sunt exclusiv carti de economie care nu sunt disponibile online, iar lucrarile din care Valcov a plagiat cele mai multe pagini nu sunt mentionate in bibliografie, scrie News.ro.

In bibliografia tezei sale de la ASE sunt mentionate patru articole pe care le-a semnat impreuna cu Cristian Florin Ciurlau – in prezent conferentiar la Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate a Universitatii "Dimitrie Cantemir".

Dupa ce Valcov a devenit, in 2014, ministru de Finante, Ciurlau a fost numit membru in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Loteria Romana. Ulterior, in noiembrie 2017, Ciurlau a devenit membru in Consiliul de Programare Economica, entitate care face parte din Comisia Nationala de Prognoza.

Principala atributie a Consiliului de Programare Economica este sa urmareasca indeplinirea programului de guvernare. Totusi, acest Consiliu s-a intrunit pana acum doar de trei ori, o data in 2017 si de doua ori in primul semestru din 2018, conform PressOne.

Darius Valcov nu a raspuns la telefon si nici la mesajul prin care i s-a solicitat un punct de vedere referitor la teza sa de doctorat din 2008.