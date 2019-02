Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 135, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.



UPDATE 12:18 - Alte trei femei, din judetele Sibiu, Calarasi si Ilfov, au murit din cauza gripei.

Conform CNSCBT, o femeie in varsta de 68 de ani, din judetul Sibiu, confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, a murit in 11 februarie. Ea nu era cunoscuta anterior cu alte afectiuni medicale si era vaccinata anti-gripal.

Un alt deces cauzat de gripa a fost confirmat la o femeie de 64 de ani, din judetul Calarasi. Aceasta a murit in 8 februarie si a fost confirmata infectia cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09. Femeia avea conditii medicale preexistente, dar nu era vaccinata anti-gripal, iar alta in varsta de 81 de ani, din judetul Ilfov, confirmata cu virus gripal tip A, nesubtipat, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata anti-gripal, a murit in data de 16 februarie.

Conform CNSCBT, o femeie in varsta de 26 de ani, din judetul Giurgiu, confirmata cu virus gripal tip A, nesubtipat, a murit luni. Ea nu era cunoscuta cu alte afectiuni, insa nu era nici vaccinata anti-gripal, transmite News.ro, citat de stirileprotv.ro.

Un barbat de 87 de ani, din judetul Mures, confirmat cu virus gripal tip A, subtip H3, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal, a murit duminica si o femeie, de 50 de ani, din judetul Sibiu, confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, fara conditii medicale preexistente cunoscute si nevaccinata anti-gripal, a murit in 16 februarie.

Un alt deces cauzat de gripa a fost confirmat la un barbat de 50 de ani, din judetul Braila, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09. Acesta avea conditii medicale preexistente, dar nu era vaccinat anti-gripal, si a murit in 12 februarie.