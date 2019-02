"Directia de Sanatate Publica din Bucuresti a anuntat Ministerul Sanatatii ca a verificat 10 unitati sanitare private din municipiul Bucuresti, ca urmare a aparitiei in mass-media a informatiilor privind activitatea falsului medic Matteo Politi/Matthew in aceste structuri, dar si a informatiilor primite la numarul de telefon pus la dispozitie. Conform raportului preliminar, inspectorii DSPMB au decis inchiderea uneia dintre aceste clinici medicale, au emis decizii de suspendare a activitatii pentru alte 3 clinici medicale si au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 72.200 de lei", se arata in comunicat.

Mai mult, inspectorii sanitari au constatat ca in cazul a doua dintre adresele la care figurau clinici medicale nu se desfasura activitate medicala, una dintre unitati fiind in reamenajare, iar in cadrul celeilalte se desfasurau activitati de import-export (comert cu ridicata de produse farmaceutice).

Potrivit aceleiasi surse, conducerea DSPMB a anuntat MS ca a depus deja plangere penala impotriva angajatilor care au intocmit si verificat codurile de parafa.

Au fost inregistrate mai multe nereguli acolo unde au fost aplicate sanctiuni financiare si inchis/suspendat activitatea, dintre care:

nerespectarea structurii spatial functionale,

prezentarea documentelor medicale pentru consultatiile medicale efectuate de Matteo Politi, fara documente care sa certifice calitatea de medic,

nu se asigura dotarea minima obligatorie pentru Cabinetul de Chirurgie Plastica, Estetica si Microchirurgie Reparatorie,

nerespectarea ritmului de evacuare a deseurilor medicale periculoase,

identificarea de produse medicamentoase cu termen de valabilitate depasit,

lipsa din dotarea unitatilor a produselor biocide specifice dezinfectiei mainilor personalului si instrumentarului, lipsa dispozitivului de termosudare a ambalajelor hartie-plastic,

lipsa evidentei activitatii de sterilizare si a personalului calificat pentru aceasta activitate,

neefectuarea verificarii tehnice a aparaturii de sterilizare,

existenta materialelor sanitare si a produselor medicamentoase cu termen de valabilitate expirat.

lipsa graficelor zilnice orare cu operatiunile de curatenie/dezinfectie efectuate pentru fiecare incapere si intre interventii,

nerespectarea structurii autorizate (sala recoltari probe biologice a fost transformata in depozit, lipsa vestiar/garderoba pacienti),

nerespectarea de catre personal a precautiunilor universale, protocoalele si procedurile de lucru,

identificarea in sala de operatii de instrumentar si material moale nesterile (cu termen de valabilitate depasit).

Alte nereguli descoperite in urma controalelor sunt:", mai arata aceeasi sursa.

Potrivit MS, in perioada urmatoare, inspectorii sanitari vor continua verificarile si la alte unitati de acest tip.