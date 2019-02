Ester Peony va reprezenta Romania la Eurovision 2019 cu piesa "On a Sunday", ea fiind aleasa in urma competitiei nationale ce a avut loc duminica la Sala Polivalenta.

"Sincer, n-are de ce sa-mi fie teama, pentru ca stiu ca pana in mai o sa am foarte mult timp de pregatire si chiar imi doresc sa imi reprezint tara cu mandrie si sigur o sa castigam", a declarat ea pentru AGERPRES.

Totodata, cantareata a dezvaluit ce a motivat-o in show-ul Selectiei Nationale de duminica. "Cel mai mult m-a motivat... M-am rugat la Dumnezeu si stiu ca de sus porneste totul si fiecare are un drum, un destin si ii multumesc lui Dumnezeu", a spus ea, adaugand ca a gasit sprijin in echipa si fanii sai, aflati la spectacolul de la Sala Polivalenta.

Artistul Eurovision preferat al Ester Peony este castigatoarea din 2012 a concursului, Loreen.

"Am ascultat foarte mult cum canta, cum interpreteaza si am incercat sa combin cumva stilul meu si sa iau de la fiecare artist care imi place cate ceva, sa se formeze ceva frumos", a mai spus Ester Peony.

Totodata, aceasta a vorbit cu jurnalistii, dupa primirea trofeului Eurovision Romania, despre cum a compus piesa castigatoare.

"Piesa am produs-o in studio cu producatorul meu, doar eu cu el. Totul a pornit de la niste acorduri de chitara. Am chemat-o si pe prietena mea cea mai buna, Ioana, care a scris versurile si de la ea a pornit 'On a Sunday'", a povestit aceasta.

Cantecul este compus de Ester Alexandra Cretu si Alexandru Serbu, pe versurile Ioanei Victoria Badea.

Cine este Ester Peony

s-a clasat pe primul loc in urma Selectiei Nationale, cu 65 de puncte, urmata fiind de Laura Bretan, cu "Dear Father" (60 de puncte), si Bella Santiago, cu "Army of Love" (58 de puncte). Clasamentul a fost realizat in baza votului a sase jurati si a televotului. Votul publicului a avut ponderea votului unui jurat.

Ester Alexandra Cretu (Ester Peony) si-a descoperit pasiunea pentru muzica in copilarie, la Montreal, Canada, potrivit site-ului oficial Eurovision.

In 2014, a devenit cunoscuta pentru modul in care canta coveruri ale unor piese faimoase si a semnat cu o casa de discuri romaneasca. Un an mai tarziu, a debutat cu single-ul "Sub aripa ta", alaturi de Vescan. In prezent, ea lucreaza la primul album, mai arata eurovision.tv.

Eurovision 2019 are loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 si 16 mai si finala pe 18 mai.