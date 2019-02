Banat. Pana pe 21 februarie, vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime cuprinsa intre 10 si 14 grade, cele mai ridicate valori urmand a se inregistra pe parcursul zilei de 19 februarie. Spre finalul primei saptamani, vremea se va raci semnificativ, astfel incat media maximelor va scadea spre 2 - 4 grade in zilele de 23 si 24 februarie. In a doua saptamana, valorile termice vor fi in general constante si apropiate de cele specifice perioadei, iar maximele se vor situa in medie intre 6 si 8 grade. Media minimelor va fi cuprinsa intre -2 si zero grade, cu exceptia noptilor din perioada 23 - 25 februarie, care vor fi mai reci, cu o medie intre -6 si -4 grade. Vor fi precipitatii slabe in zilele de 21 si 22 februarie si, local, in perioada 28 februarie - 3 martie.

Crisana. In primele doua zile, vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 12 - 13 grade, urmand ca spre mijlocul primei saptamani media sa scada spre valori de 8 - 9 grade. Racirea va continua si va semnificativa spre finalul saptamanii, cand maximele vor ajunge, in medie regionala, la 2 - 3 grade, in zilele de 23 si 24 februarie. In a doua saptamana de prognoza, valorile termice vor fi in general constante si apropiate de cele specifice perioadei, iar maximele se vor situa, in medie, intre 6 si 8 grade. Media regionala a minimelor va fi cuprinsa, in general, intre -2 si zero grade, mai putin in noptile din 23 si 24 februarie, care vor fi mai reci, cu o medie cuprinsa intre -7 si -6 grade. Precipitatii slabe se vor semnala in data de 21 februarie, dar local si in ziua de 22 februarie, precum si in perioada 28 februarie - 3 martie.

Transilvania. Pana pe 20 februarie, vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 9 - 10 grade, dupa care vremea se va raci, mai semnificativ la finalul primei saptamani, cand media va cobori spre -1, chiar un grad Celsius. In a doua saptamana, valorile termice vor fi in general constante si apropiate de cele specifice perioadei, iar maximele vor fi, in medie, de 4 - 5 grade. Temperaturile nocturne vor fi preponderent negative pe tot parcursul intervalului, astfel incat media regionala a minimelor va fi cuprinsa intre -5 si -1 grad, exceptand noptile din 23 si 24 februarie, care vor fi mai reci, cu o medie de la -12 la -10 grade. Se vor semnala precipitatii slabe in zilele de 22 si 23 februarie si pe spatii mai mici in 21 februarie, iar local si in a doua saptamana, cu o probabilitate mai ridicata in perioada 28 februarie - 3 martie.



Maramures. In primele doua zile din intervalul de prognoza, vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 10 - 11 grade, urmand ca spre jumatatea primei saptamani media sa scada spre valori de 6 - 7 grade. Racirea va continua si va fi semnificativa spre finalul saptamanii, cand maximele vor ajunge, in medie, la 0 - 2 grade, in zilele de 23 si 24 februarie. In a doua saptamana, valorile termice vor fi in general constante si apropiate de cele specifice perioadei, iar maximele se vor situa, in medie, intre 4 si 6 grade. Media regionala a minimelor va fi cuprinsa, in general, intre -3 si zero grade, cu exceptia noptilor din 23 si 24 februarie, care vor fi mai reci, cu o medie in jurul valorii de -8 grade. Vor fi precipitatii slabe in data de 21 februarie, dar local si in 21 - 23 februarie, precum si in perioada 27 februarie - 3 martie.



Moldova. In primele trei zile, vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 10 - 11 grade, urmand ca in a doua parte a primei saptamani media sa scada accentuat, spre valori apropiate de pragul de inghet in zilele de 22, 23 si 24 februarie. In a doua saptamana, valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei, iar maximele vor fi, in medie, intre 4 si 7 grade. Pe parcursul celor doua saptamani, media regionala a minimelor se va situa, in general, intre -3 si zero grade, mai putin in noptile din 23 si 24 februarie, care vor fi mai reci, cu o medie in jurul valorii de -7 grade. Vor fi precipitatii slabe in data de 21 februarie, dar local si in 21-23 februarie, precum si in unele zile ale intervalului 24 februarie - 3 martie.

Dobrogea. Vremea va fi calda in intervalul 18 - 21 februarie, cand se vor inregistra, in medie, valori maxime diurne in jurul a 10 grade, apoi se va raci semnificativ, astfel incat media va cobori sub 3 grade in perioada 22 - 24 februarie. Ulterior, temperaturile maxime vor avea medii de 7 - 9 grade. In ceea ce priveste media temperaturilor minime, estimam valori de 2 - 4 grade pana pe 22 februarie, si intre -4 si -2 grade in intervalul 23 - 25 februarie. Ulterior, minimele nocturne vor creste usor, media lor incadrandu-se intre -1 si un grad Celsius. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata pe data de 22 februarie, apoi precipitatii slabe vor fi posibile in fiecare zi, dar cu precadere in intervalul 25 - 27 februarie.

Muntenia. In primele patru zile, vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 10 - 12 grade, urmand ca in a doua parte a primei saptamani media sa scada accentuat, spre valori de 0 - 3 grade, in zilele de 23 si 24 februarie. In a doua saptamana, valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei, urmand ca maximele sa fie, in medie, intre 6 si 9 grade. Pe parcursul celor doua saptamani, media regionala a minimelor se va situa, in general, intre -2 si 2 grade, exceptand intervalul 22 - 25 februarie, in care noptile vor fi mai reci, cu o medie in jurul valorii de -6 grade. Vor fi precipitatii slabe in data de 22 februarie, dar, posibil, si in unele zile ale intervalului 25 februarie - 3 martie.

Oltenia. In intervalul 18 - 21 februarie, vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 11 - 14 grade, urmand ca aceasta medie sa scada accentuat, spre valori de la un grad la 4 grade Celsius, in intervalul 22 - 24 februarie. In a doua saptamana, valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei, iar maximele se vor situa, in medie, intre 7 si 10 grade. Pe parcursul celor doua saptamani, media minimelor va fi, in general, intre -2 si 2 grade. Exceptie face intervalul 23 - 25 februarie, in care noptile vor fi mai reci, cu o medie in jurul valorii de -5 grade. Vor fi precipitatii slabe in data de 22 februarie, dar posibil si in unele zile ale intervalului 26 februarie - 3 martie.