"Va comunic faptul ca a fost confirmat de catre Institutul Cantacuzino din Bucuresti prezenta virusului gripal de tip AH1 pandemic in cazul soldat cu deces al femeii de 68 de ani suspecta de gripa, transferata din Spitalul de Psihiatrie Sibiu la SCJU Sibiu, Sectia ATI”, se arata in comunicatul DSP Sibiu.

Potrivit sursei citate, femeia a fost vaccinata antigripal in acest sezon, scrie stirileprotv.ro.

Doua femei si un barbat au decedat in judetul Sibiu din cauza gripei de la inceputul anului si pana in prezent. Toti trei pacientii au decedat in timp ce erau internati in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.

Autoritatile medicale au anuntat ca numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 131.