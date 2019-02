Este vorba despre o decizie definitiva a Curtii de Apel Craiova din luna august 2018, care trebuia pusa in aplicare, reprezentantii spitalului incercand sa obtina o esalonare a platii.

In urma retragerii respectivei sume din conturile institutiei, activitatea medicala nu a fost afectata, salariile personalului fiind platite la zi.

"Aveam o hotarare definitiva a Curtii de Apel Craiova din luna august a anului trecut referitoare la plata de daune morale in valoare de aproximativ 21 de miliarde de lei (n. r. - lei vechi). Pe tot parcursul anului trecut am incercat in instanta sa obtinem o esalonare a sumei deoarece nu avem banii prinsi in buget. Nu am reusit acest lucru, dar noi, Comitetul Director, am luat masura ca sa tinem banii respectivi in conturile spitalului deoarece stiam ca va veni acest moment in care va trebui sa platim acesti bani. Banii respectivi au fost retrasi din conturi si din sumele pe care Casa Judeteana de Asigurari trebuia sa ni le plateasca pentru luna ianuarie, dar ce este cel mai important este ca activitatea medicala nu a fost afectata. Am platit salariile si totul este in ordine. Din banii acestia puteam sa realizam mai multe investitii la nivelul unitatii medicale", a spus Gigel Capota, managerul SJU Targu Jiu

Spitalul se va indrepta catre medicul care a fost gasit responsabil de malpraxis pentru recuperarea sumei de bani care trebuia sa o achite in solidar cu unitatea medicala.

O adolescenta a decedat la doua zile de la internarea in SJU Targu Jiu

In 2011, Raluca Tulic, in varsta de 17 ani, a fost internata in sectia ORL a SJU Targu Jiu pentru a fi tratata de amigdalita. La doua zile de la internare, aceasta a decedat dupa administrarea unui antibiotic, din cauza unei insuficiente cardio-respiratorii. Ulterior, rezultatele de la Medicina Legala au stabilit ca tanara ar fi intrat in soc anafilactic in urma administrarii antibioticului.

Medicul responsabil de caz a fost condamnat de Curtea de Apel Craiova la trei ani de inchisoare cu suspendare si la plata, in solidar cu SJU Targu Jiu, a sumei de 420.000 de euro catre familia victimei drept daune morale.